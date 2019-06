Τέλος ο Ρικ Πιτίνο από τον Παναθηναϊκό!

Κάτι λιγότερο από έξι μήνες. Τόσο κράτησε η θητεία του Ρικ Πιτίνο στον Παναθηναϊκό. Ο ιταλοαμερικανός προπονητής αγαπήθηκε από τους Ελληνες (όχι μόνο τους φίλους του ΠΑΟ) και η αλήθεια είναι ότι έδειξε πως θα ήθελε να συνεχίσει να προπονεί στην χώρα μας και την επόμενη χρονιά.

Αυτό όμως δεν θα συμβεί.

Η θητεία του Ρικ Πιτίνο στον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε οριστικά. Όπως μετέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο κορυφαίος ρεπόρτερ, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο διάσημος προπονητής αρνήθηκε την πρόταση της διοίκησης των Πρασίνων και θα συνεχίζει να δουλεύει στις ΗΠΑ και το NBA.

Pitino wants to return to a full-time pursuit of a job in the NBA — coaching, player personnel or an advisory role, he said. https://t.co/asJVbzyULP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Ιουνίου 2019