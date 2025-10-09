Ο δισεκατομμυριούχος Κριστιάνο Ρονάλντο

«Σκοράρει (ακόμα) σαν πρωταθλητής, παράγει έσοδα σαν πολυεθνική», γράφει εύστοχα ο Κάρλος Πασερίνι, αθλητικός συντάκτης της ιταλικής Corriere della Sera, αναφερόμενος στο φαινόμενο (από πολλές απόψεις) του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα, ονόματι Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο πορτογάλος άσος της στρογγυλής θεάς ήταν ένας από τους πρώτους «ποδοσφαιριστές-εταιρείες», σημειώνει ο ιταλός δημοσιογράφος, ένας τρομερός «επιχειρηματίας του εαυτού του», δαιμόνιος όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και επιχειρηματικά.

Κάπως έτσι, λοιπόν, συνδυάζοντας δηλαδή τις εξαιρετικές επιδόσεις του στα γήπεδα με ευφυείς και άκρως επικερδείς επιχειρηματικές κινήσεις εκτός αυτών, o 40χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο ντος Σάντος Αβέιρο κατάφερε, μεταξύ όλων όσα έχει καταφέρει, να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο με περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η καθαρή αξία του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων ανέρχεται σε 1,4 δισ. δολάρια, που σημαίνει πως ο CR7 ανήκει σε μια πολύ κλειστή λέσχη δισεκατομμυριούχων αστέρων του παγκόσμιου αθλητισμού, μαζί με τους θρύλους του NBA Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και Λεμπρόν Τζέιμς, τον κορυφαίο γκόλφερ όλων των εποχών Τάιγκερ Γουντς, καθώς και τον «ελβετό μαέστρο» του τένις Ρότζερ Φέντερερ.

Πώς, όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέληξε δισεκατομμυριούχος; Καταρχάς, μεταξύ 2002 και 2023 κέρδισε, κυριολεκτικά με τον ιδρώτα του μέσα στα γήπεδα, περισσότερα από 550 εκατ. δολάρια. Στη συνέχεια, χάρη στη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Αλ Νασρ το 2023, έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με απολαβές άνω των 200 εκατ. δολαρίων ετησίως, ενώ έλαβε και μια σειρά από πριμ, όπως ένα μπόνους 30 εκατ. δολαρίων και μερίδιο 15%, όταν υπέγραψε συμβόλαιο σε ποδοσφαιρικό σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας. Με την ανανέωση, μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο, του συμβολαίου του έως το 2027, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξασφάλισε ακόμη 400 εκατ. δολάρια, αφορολόγητα φυσικά.

Οσον αφορά τις επιδόσεις του εκτός των γηπέδων, η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα τον κατέστησε έναν από τους πιο εμπορεύσιμους και, ως εκ τούτου, περιζήτητους αθλητές όλων των εποχών. Μετρώντας πάνω από 665 εκατομμύρια followers στο Instagram –τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον στη δημοφιλή πλατφόρμα–, κορυφαίες φίρμες σχηματίζουν ουρές για να συνεργαστούν μαζί του.

Ενα δεκαετές συμβόλαιο με τη Nike τού απέφερε περί τα 18 εκατ. δολάρια επιπλέον τον χρόνο, ενώ άλλες διαφημιστικές καμπάνιες, για εταιρείες όπως η Armani και η Castrol, αύξησαν την περιουσία του κατά 175 εκατ. δολάρια. Μεγάλες φίρμες όπως η Binance, η Tag Heuer, η Samsung, η Unilever και η Louis Vuitton έχουν επίσης συνεργαστεί με τον σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Ρονάλντο είναι επίσης ιδιοκτήτης της δικής του μάρκας, CR7, η οποία βγάζεί από υποδήματα και εσώρουχα μέχρι αρώματα κατά παραγγελία, ακόμη και εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό. Είναι, ακόμη, μέτοχος σε μια αλυσίδα ξενοδοχείων (Pestana Group), σε γυμναστήρια και σε έναν όμιλο μέσων ενημέρωσης.

«Ας πούμε ότι είναι εξασφαλισμένος για τα γηρατειά του», σχολιάζει ο αθλητικογράφος της Corriere. Ωστόσο ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί: «Εχω ακόμη πάθος [για το ποδόσφαιρο]», είπε στην τελετή απονομής των Portugal Football Globes την περασμένη Τρίτη.

«Η οικογένειά μου λέει ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσω και με ρωτούν γιατί θέλω να σκοράρω 1.000 γκολ, αφού έχω ήδη σκοράρει 900 και κάτι. Αλλά εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Εξακολουθώ να είμαι παραγωγικός, βοηθάω την ομάδα μου και την εθνική ομάδα. Γιατί να μη συνεχίσω; Είμαι σίγουρος πως όταν φτάσω στο τέλος θα αποχωρήσω γεμάτος, γιατί έδωσα τα πάντα. Ξέρω ότι δεν έχω ακόμα πολλά χρόνια, αλλά τα λίγα που μου έχουν απομείνει πρέπει να τα απολαύσω στο έπακρο».

Γι’ αυτό συνεχίζει να ξυπνά καθημερινά στις έξι το πρωί, να κάνει ένα κρύο ντους και να προπονείται επί τουλάχιστον τέσσερις ώρες την ημέρα, υποβάλλοντας συγχρόνως τον εαυτό του σε αυστηρή δίαιτα (έξι γεύματα την ημέρα και 3.200 θερμίδες), καθώς και σε κρυοθεραπεία.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στερείται τις πολυτέλειες, όπως τα πανάκριβα αυτοκίνητα: ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κάτοχος μιας Ferrari Purosangue, μιας Bugatti Voiture Noire, μιας Rolls Royce Dawn convertible και μιας McLaren Senna – μεταξύ διάφορων άλλων super cars στο γκαράζ του, συνολικής αξίας 23 εκατ. ευρώ.

Σε περίπου 20 εκατομμύρια εκτιμάται και η αξία της υπό κατασκευή βίλας του στο Κασκάις, στην περιφέρεια της Λισαβόνας: τρεις όροφοι με πισίνες, κινηματογράφο και γυμναστήριο, 2.700 τετραγωνικά μέτρα συνολικά (εκ των οποίων τα 300 αντιστοιχούν μόνο στην κρεβατοκάμαρα), με θέα στον Ατλαντικό.

Δεν πειράζει, λοιπόν, αν ενίοτε χάνει και κανένα γκολ. Ακόμη και σήμερα, λίγους μήνες πριν από τα 41α γενέθλιά του (τον ερχόμενο Φεβρουάριο), συνεχίζει να κυνηγά την μπάλα, σημειώνοντας, από το 2023 έως σήμερα, 78 τέρματα σε 81 αγώνες. Αλλο, φυσικά, η Αλ Νασρ και το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας και άλλο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Premier League ή η Ρεάλ Μαδρίτης και το ισπανικό πρωτάθλημα. Ωστόσο ο Κριστιάνο εξακολουθεί να δίνει το 100% του εαυτού του.

Υπάρχουν, μάλιστα, ακόμα δύο στόχοι που θέλει να πετύχει. Ο πρώτος είναι να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026: θα είναι το έκτο του, όπως και για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος παραμένει επίσης σε φόρμα στο Μαϊάμι, όπου κερδίζει πολύ λιγότερα από τον Ρονάλντο αλλά μάλλον ζει πιο άνετα και ελεύθερα από όσο ο πορτογάλος άσος στο Ριάντ.

Ο δεύτερος, λιγότερο προφανής στόχος, είναι να προλάβει να παίξει τουλάχιστον έναν επίσημο αγώνα μαζί με τον γιο του, Κριστιάνο τζούνιορ, ο οποίος είναι σήμερα 15 ετών, προτού αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο. «Εξαρτάται περισσότερο από εκείνον παρά από εμένα», παραδέχτηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, «αλλά θα ήταν ένα όνειρο».

