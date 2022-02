Sofa-gate η επιστροφή: Υπουργός αγνόησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μια στιγμή αμηχανίας με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μεγάλωσε λόγω της απαθούς στάσης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σημειώθηκε στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της Σύνοδο Kορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

Την κατάσταση, αυτή τη φορά, έσωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η Φον ντερ Λάιεν, ο Μισέλ και ο Μακρόν (ως ηγέτης της χώρας που ασκεί την προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο) χαιρετούσαν τους πολιτικούς από τις αφρικανικές χώρες που έλαβαν μέρος στη σύνοδο.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day :) pic.twitter.com/kvqdIDLOcc

— Viktor Daněk (@ViktorDanek_) February 18, 2022