Από το sofagate στο umbrellagate: Ο «φιλόξενος» Ερντογάν άφησε τον καλεσμένο του να βρέχεται

Δεν πρέπει να είναι τυχαίο τελικά.

Ο Ταγίπ Ερντογάν, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, μετά το περιστατικό με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, όχι απλώς για την τήρηση του πρωτοκόλλου, αλλά ούτε και για τους στοιχειώδεις καλούς τρόπους απέναντι στους καλεσμένους του.

Το πρωί της Τετάρτης, ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχτηκε στην Αγκυρα τον πρόεδρο της Κιργιζίας, Σαντίρ Τζαπάροφ. Το «υποδέχτηκε» βέβαι χωράει πολλή συζήτηση.

Βροχερή η ημέρα στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και η ομπρέλα ήταν απαραίτητη. Πράγματι, ένας από τους συνεργάτες του τούρκου προέδρου τού έδωσε μια μεγάλη ομπρέλα όσο θα περπατούσε με τον ομόλογό του για να επιθεωρήσουν το τιμητικό άγημα.

Ατυχώς, ουδείς έδωσε στον κιργίζιο πρόεδρο ομπρέλα, αλλά δεν σκέφτηκε να τον καλύψει ούτε ο Ταγίπ Ερντογάν με την αρκετά μεγάλη δική του. Ακόμη χειρότερα, η ομπρέλα «έβρισκε» συνεχώς στο κεφάλι του Τζαπάροφ.

How to treat your guest in a rainy weather, #Erdogan style:

For some reason, #Turkey's President did not want to share his umbrella with his guest, visiting #Kyrgyzstan President Sadyr Japarov, letting him get a little wet, carelessly poking him in the head & eye with rib ends. pic.twitter.com/AhjPbGLgae

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) June 9, 2021