SMS με προειδοποίηση για επικείμενο κίνδυνο θα λάβουν από τον Τραμπ όλοι οι Αμερικανοί

Με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι του Λευκού Οίκου οι Αμερικανοί έχουν δει πολλά πρωτοφανή και αξιοσημείωτα να συμβαίνουν στη ζωή τους.

Στον κατάλογό τους μπορούν πλέον να προσθέσουν και ένα μήνυμα προειδοποίησης για επικείμενη καταστροφική απειλή. Ευτυχώς θα είναι μόνο δοκιμαστικό.

Κάθε Αμερικανός που έχει κινητό τηλέφωνο θα λάβει αυτή την Τετάρτη στις 14:18 ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (21:18 στην Ελλάδα) -ή λίγο αργότερα- ένα μήνυμα συναγερμού από τον πρόεδρο.

Το SMS θα γράφει: «Presidential Alert.THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed». Δηλαδή: «Προειδοποίηση από τον πρόεδρο. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΗ του Εθνικού Συστήματος Ασύρματης Εκτακτης Προειδοποίησης. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι».

Σκοπός των αμερικανικών Αρχών είναι να δουν αν είναι εφικτό να σταλεί ένα μήνυμα σε εκατομμύρια πολίτες που θα τους προειδοποιεί για επικείμενη καταστροφή ή για ένα έκτακτο γεγονός.

Είναι η πρώτη πλήρης δοκιμή του συστήματος προειδοποίησης από την ενεργοποίησή του το 2012.

Το μήνυμα θα φτάσει στα τηλέφωνα ό,τι και αν κάνουν οι πολίτες εκείνη τη στιγμή, σημειώνει το BBC.

Αυτό μπορεί να γίνεται για λόγους ασφαλείας, είναι όμως και κάτι που δεν ενθουσιάζει ιδιαίτερα μερίδα των πολιτών, που είναι ανήσυχοι για το ότι ο πρόεδρος μπορεί να τους βρει στο κινητό.

Καθώς δεν είναι εφικτό να μην λάβουν την προειδοποίηση, κάποιοι δεσμεύονται να κρατήσουν κλειστό το κινητό τους εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι και αυτό μια μικρή μορφή αντίστασης.