Σκοτώθηκε στο Χάρκοβο ρώσος στρατηγός, βετεράνος των πολέμων σε Τσετσενία και Συρία

Ενας ανώτερος ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σε μάχες στο Χάρκοβο, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας.

Το υπουργείο έγραψε στο Twitter ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σκότωσαν τον στρατηγό Βιτάλι Γερασίμοφ. Σύμφωνα με τον Guardian, το υπουργείο έμαθε για τον θάνατο του στρατηγού κρυφακούοντας μία συνομιλία δύο ρώσων αξιωματούχων της υπηρεσίας πληροφοριών FSB, διαδόχου της KGB.

Ο Γερασίμοφ φαίνεται ότι ήταν ο διοικητής του 41ου στρατού της Ρωσίας, ενώ σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, συμμετείχε στους πολέμους της Τσετσενίας και της Συρίας και είχε τιμηθεί με μετάλλιο για την «κατάληψη της Κριμαίας».

Φέρεται να είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος ρώσος αξιωματούχος που σκοτώνεται στο πεδίο της μάχης, καθώς την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί από τους Ουκρανούς και επιβεβαιώθηκε από τα ρωσικά ΜΜΕ ότι στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε ο στρατηγός Αντρέι Σουχοβέτσκι, διοικητής αερομεταφερόμενης μεραρχίας, διοικητής των ειδικών δυνάμεων και βετεράνος της Συρίας.

Ο Σουχοβέτσκι φέρεται να σκοτώθηκε από ουκρανό ελεύθερο σκοπευτή.

Russian Major General Andrei Sukhovetsky, commander in chief of the 7th division of the Russian army, was killed by Ukrainian army snipers. Sukhovetsky participated in the Russian military operations in Syria and was responsible for the deaths of thousands of civilians in Syria. pic.twitter.com/tIdfLf2RPl

— Husam Hezaber (@HusamHezaber) March 4, 2022