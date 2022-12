Σκάνδαλο ΕΕ-Κατάρ: Νέα στοιχεία από την έρευνα

Τα ονόματα του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέφ, της ιταλίδας πρώην υπουργού Εξωτερικών και ιδρύτριας της ΜΚΟ «No Peace Without Justice» Εμα Μπονίνο, αλλά και του πρώην ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφέρονται από το Politico. ως επίτιμα μέλη της επίμαχης ΜΚΟ που πρωταγωνιστεί στο Κατάρ-γκέιτ.

Αφού κάνει λόγο για το «πιο σοβαρό, πιο σοκαριστικό, πιο εξωφρενικό» σκάνδαλο διαφθοράς που ταλανίζει τις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια, η ρεπόρτερ Σάρα Γουίτον σημειώνει πως, αν και αρχικά υπήρξε η εντύπωση ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονταν ανήκαν σε κατώτερες βαθμίδες της πυραμίδας του Ευρωκοινοβουλίου, τελικά αποδεικνύεται πως μόνο για μια ήσσονος σημασίας ιστορία πλουτισμού ορισμένων πρώην ή φιλόδοξων αλλά περιορισμένης επιρροής παραγόντων και αξιωματούχων δεν πρόκειται.

Πέραν της Εύας Καϊλή, μίας από τις 14 αντιπροέδρους του Ευρωκοινοβουλίου, του ιταλού πρώην ευρωβουλευτή της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, του γενικού γραμματέα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC) Λούκα Βιζεντίνι και του διευθυντή της ΜΚΟ «No Peace Without Justice» Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, οι βελγικές Αρχές φαίνονται να «ξεσκονίζουν» πιθανό συσχετισμό προσώπων που συνδέονταν με τη ΜΚΟ «Fight Impunity, της οποίας ιδρυτής υπήρξε ο Παντσέρι.

Το Politico σημειώνει πως δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με κανέναν από τους πιθανούς εμπλεκομένους. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, τόσο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όσο και η πρώην Υπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι, έσπευσαν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους αμέσως μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Aκολουθεί το σχετικό tweet του κ. Αβραμόπουλου

After I read about the ongoing investigation against Panzeri on Friday evening, I immediately resigned, on principle, Fight Impunity’s Honorary Advisory Board, along with @FedericaMog & @BCazeneuve.

— Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) December 11, 2022