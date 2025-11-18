«Σιωπή!» λέει ο ΜαΚάρτνεϊ στην ΤΝ

Στα δύο λεπτά και σαράντα πέντε δευτερόλεπτα, έχει περίπου την ίδια διάρκεια με το «With a Little Help From My Friends». Αλλά η πρώτη νέα ηχογράφηση του Πολ ΜαΚάρτνεϊ εδώ και πέντε χρόνια, δεν έχει ούτε τραγουδιστό ρεφρέν ούτε ζωηρά κιθαριστικά, επειδή ουσιαστικά δεν έχει τίποτα!

Ο πρώην Beatle, ίσως ο σπουδαιότερος εν ζωή βρετανός τραγουδοποιός, κυκλοφορεί ένα κομμάτι αποτελούμενο σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον ήχο ενός εντελώς σιωπηλού στούντιο ηχογράφησης, ως μέρος μιας διαμαρτυρίας της μουσικής βιομηχανίας ενάντια στην κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων από εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), αναφέρει ο Guardian

Αντί για αισθαντικές μελωδίες και εκφραστικούς στίχους, υπάρχει μόνο ένας συριγμός και μερικά τυχαία χτυπήματα. Το μήνυμα είναι ότι αν η ΤΝ εκμεταλλεύεται την πνευματική ιδιοκτησία των μουσικών για να εκπαιδεύει τα μοντέλα της, τότε το δημιουργικό οικοσύστημα θα καταστραφεί και η πρωτότυπη μουσική θα σωπάσει.

Ο 83χρονος ΜαΚάρτνεϊ, που αυτή την εποχή βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, πρόσθεσε την… αθόρυβη ηχογράφηση στη δεύτερη πλευρά ενός δίσκου με τίτλο «Is This What We Want?», ο οποίος περιέχει και άλλα σιωπηλά κομμάτια – και θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο εντός του Νοεμβρίου.

Μαζί του, και άλλοι καλλιτέχνες επιχειρούν να πείσουν τη βρετανική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις εταιρείες τεχνολογίας να εκπαιδεύουν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιώντας τις δημιουργίες τους χωρίς έγκριση, ή χωρίς καταβολή δικαιωμάτων χρήσης. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία αντιμετωπίζει πιέσεις για το αντίθετο, δηλαδή, κατά της επιβολής ρυθμιστικών κανόνων από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

Το άλμπουμ αναφέρει ρητά ότι «η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιεί την κλοπή μουσικής προς όφελος των εταιρειών ΤΝ». Μαζί με τον ΜαΚάρτνεϊ, στην εκστρατεία πίεσης προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετέχουν και άλλοι γνωστοί μουσικοί, όπως ο Σαμ Φέντερ, η Κέιτ Μπους, ο Χανς Τσίμερ, και οι Pet Shop Boys.

Το κομμάτι του «Σκαθαριού» αποκαλείται απλώς «bonus track» (έξτρα τραγούδι) και, όπως όλες οι συνθέσεις του, διαθέτει αρχή, μέση και τέλος. Ξεκινά με 55 δευτερόλεπτα λευκού θορύβου, συνεχίζει με 15 δευτερόλεπτα τυχαίων ήχων (π.χ, άνοιγμα μιας πόρτας, βήματα κλπ), συνεχίζει με 80 δευτερόλεπτα ήχων θροΐσματος, πριν ολοκληρωθεί με ένα αργό και βασανιστικό fadeout.

Ο ΜαΚάρτνεϊ συγκαταλέγεται στις κορυφαίες φωνές της βρετανικής μουσικής που εκφράζουν ανησυχία για τη σχεδιαζόμενη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με δημιουργούς και εταιρείες που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΝ – όπως η Open AI, η Google, η Anthropic και η xAI του Ελον Μασκ – οι οποίες απαιτούν πρόσβαση σε τεράστιους όγκους πληροφοριών εκπαίδευσης των μοντέλων τους, όπως κείμενα, εικόνες και μουσική.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς [η ΤΝ] θα μπορούσε απλώς να κυριαρχήσει – και δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, ειδικά για τους νέους συνθέτες, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν άλλο τρόπο να χτίσουν καριέρα», έχει δηλώσει ο πρώην Beatle, προσθέτοντας: «Αν η ΤΝ τους το στερήσει, αυτό θα είναι πολύ λυπηρό».

Η Κέιτ Μπους, άλλη μια κορυφαία καλλιτέχνις που συμμετέχει στο άλμπουμ διαμαρτυρίας, έχει αναρωτηθεί: «Στη μουσική του μέλλοντος, οι φωνές μας δεν πρέπει να εισακουστούν;». Σύμφωνα με τον γερμανο-βρετανό συνθέτη Μαξ Ρίχτερ, οι προτάσεις της βρετανικής κυβέρνησης « θα φτωχοποιήσουν τους δημιουργούς, ευνοώντας όσους αυτοματοποιούν τη δημιουργικότητα έναντι όσων συνθέτουν τη μουσική , γράφουν τη λογοτεχνία, ή ζωγραφίζουν στις τέχνες μας».

Ο Guardian σημειώνει ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει προτείνει να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων η «εξόρυξη κειμένου και δεδομένων», η οποία θα έδινε στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων τη δυνατότητα να εξαιρούνται, εάν δεν θέλουν το έργο τους να χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ.

Οι βρετανοί υπουργοί αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των καλλιτεχνικών βιομηχανιών –οι οποίες προσθέτουν 125 δισ. λίρες (142 δισ. ευρώ) ετησίως στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου– και σε εκείνα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι επιθυμούν μια χαλαρή ρύθμιση, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσαν και επενδύσεις άνω των 30 δισεκατομμυρίων λιρών (34 δισ. ευρώ), κυρίως σε κέντρα δεδομένων στη Βρετανία.

Το νέο νομικό πλαίσιο για την ΤΝ και τα πνευματικά δικαιώματα αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων εντός του 2026. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνίες με εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως οι Open AI, Google και Anthropic, για την ενίσχυση της υιοθέτησης της τεχνολογίας σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά και στην ευρύτερη βρετανική οικονομία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει: «Πρέπει να επιτρέψουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη να χρησιμοποιεί αυτήν την προστατευόμενη από πνευματικά δικαιώματα δεξαμενή γνώσης, χωρίς να περνά από την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων συμβάσεων». Παράλληλα, προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να μην «θεσπίζουν κανόνες και ρυθμίσεις που καθιστούν αδύνατη» την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των εταιρειών ΤΝ.

Σε απάντηση στην παρέμβαση του Μακάρτνεϊ, ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η τελευταία θέτει τα συμφέροντα των πολιτών και των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου πάνω απ’ όλα. Είπε χαρακτηριστικά: «Φέρνουμε κοντά βρετανικές και διεθνείς εταιρείες, μαζί με φωνές πέρα ​​από τον τομέα της ΤΝ και του δημιουργικού κλάδου, ώστε να διασφαλίσουμε το ευρύτερο δυνατό φάσμα απόψεων, πριν εξετάσουμε τα επόμενα βήματά μας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News