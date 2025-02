Ρωσο-αμερικανικό αγωγό πετρελαίου χτύπησαν οι Ουκρανοί

Η Ουκρανία έπληξε με drones αγωγό πετρελαίου που συνδέει την Κασπία με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω της νότιας Ρωσίας, τη Δευτέρα, προκαλώντας την αναστολή της λειτουργίας μεγάλου αντλιοστασίου, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον αγωγό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Caspian Pipeline Consortium (CPC), της εταιρείας που διαχειρίζεται αυτόν τον αγωγό ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Καζακστάν ως την Ευρώπη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε «με επτά drones γεμάτα εκρηκτικά και μεταλλικά στοιχεία», με στόχο «να προκαλέσει ζημιές στην εγκατάσταση και θύματα μεταξύ του προσωπικού».

«Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του προσωπικού της CPC. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία κατάφεραν να αποτρέψουν τη διαρροή πετρελαίου», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Ομως, το αντλιοστάσιο που έγινε στόχος της επίθεσης, στην Κροποτκινσκάγια κοντά στη Σταβροπόλ (Σταυρούπολη), τη μεγαλύτερη πόλη από όσες περνά ο αγωγός, «τέθηκε εκτός λειτουργίας» με αποτέλεσμα ο αγωγός να λειτουργεί «με μειωμένη ισχύ άντλησης».

BREAKING:

Ukraine has launched a large drone swarm strike against the Russian oil refinery in the Krasnodar Krai region of Russia pic.twitter.com/ktm7uA72Gv

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2025