Μαύρη Θάλασσα: Ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε ρωσική ναυτική βάση

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απώθησε επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UVA) εναντίον της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, και της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, το βράδυ της Πέμπτης.

«Αυτή τη νύχτα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν με δύο μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας να επιτεθούν στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, στη νότια Ρωσία», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας στο Telegram.

«Τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας έγιναν αντιληπτά και καταστράφηκαν από πυρά των τακτικών όπλων των ρωσικών πλοίων» που προστατεύουν τη ναυτική βάση, πρόσθεσε.

Ουκρανικά ΜΜΕ όμως ανέφεραν ότι χτυπήθηκαν ρωσικά πλοία και ότι η βάση έχει κλείσει προσωρινά.

Στο Νοβοροσίσκ, ένα μεγάλο ρωσικό λιμάνι, καταλήγει πετρελαιαγωγός μήκους περίπου 1.500 χιλιομέτρων που ξεκινά από τις πετρελαιοπηγές που βρίσκονται στο δυτικό Καζακστάν και τις ρωσικές περιφέρειες βόρεια της Κασπίας Θάλασσας. Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου από το Καζακστάν φτάνει στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ για να εξαχθεί.

BREAKING: Ukraine has attacked Russia’s biggest port in the northern Caucasus, Novorossiysk, with naval and aerial drones overnight. The Black Sea is becoming smaller and smaller for Russia.pic.twitter.com/0rvLbio1qF — Visegrád 24 (@visegrad24) August 4, 2023

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία που διαχειρίζεται τον πετρελαιαγωγό, δεν σημειώθηκαν ζημιές και το πετρέλαιο συνεχίζει να φορτώνεται κανονικά στα πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι.

https://twitter.com/PStyle0ne1/status/1687306222540660736

Επίσης, οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 13 drones που κατευθύνονταν στη χερσόνησο της Κριμαίας, σημείωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Σύμφωνα με ουκρανικά Μέσα, τα drones έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου στην Κριμαία.

Ο ρωσικός στόλος στη Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει επανειλημμένα στόχος της Ουκρανίας μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Last night attacks was Successful 👀 After a night attack by drones, a Russian large landing ship was shot down – rossmedia One of its compartments flooded, causing it to roll. 😂 pic.twitter.com/3ZIPFO2Nc9 — Getty (@region776) August 4, 2023

Την Τρίτη η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι απώθησε επίθεση τριών ουκρανικών μη επανδρωμένων σκαφών επιφάνειας εναντίον ρωσικών πλοίων περιπολίας στη Μαύρη Θάλασσα, 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σεβαστούπολης, βάσης του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία. Αντίστοιχη επίθεση είχε σημειωθεί μία εβδομάδα νωρίτερα.

The authorities of the Russian occupation in Crimea claim that all 13 Ukrainian UAVs have been neutralized using air defense and EW measures but this footage distributed by locals in Feodosia implies that critical infrastructure has been used to “intercept” drones. Source:… pic.twitter.com/tvayDse9wJ — (((Tendar))) (@Tendar) August 4, 2023

