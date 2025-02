Ρομπέρτα Φλακ: Σίγησε η μεγάλη φωνή της σόουλ

Η Ρομπέρτα Φλακ, μια από τις μεγαλύτερες φωνές της αμερικανικής σόουλ, γνωστή μεταξύ άλλων για το τραγούδι «Killing Me Softly With His Song» της δεκαετίας του 1970 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Γεννημένη στη Βόρεια Καρολίνα, βιρτουόζα πιανίστρια, η αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια είχε τεράστια επιρροή στη σόουλ, την οποία συνδύασε με τζαζ και φολκ στοιχεία. Επίσης επηρέασε με τα κομμάτια της μία τεράστια γκάμα μουσικών ρευμάτων, από τον Λέοναρντ Κοέν και τους Beatles μέχρι αμέτρητους χιπ χοπ καλλιτέχνες που «δανείστηκαν» (μέσω του sampling) τις μουσικές και τα φωνητικά της.

Ήταν επίσης μια από τις φωνές του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαστε συντετριμμένοι που η ένδοξη Ρομπέρτα Φλακ έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, 24 Φεβρουαρίου 2025», αναφέρεται σε δήλωση του εκπροσώπου της.

Η τραγουδίστρια, η οποία είχε κλασική μουσική εκπαίδευση, έγινε ευρέως γνωστή το 1971 όταν ο Κλιντ Ίστγουντ χρησιμοποίησε τη δύο ετών εκδοχή του «The First Time Ever I Saw Your Face» στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο «Play Misty for Me».

Ακολούθησε το μοναδικό «Killing Me Softly With His Song» το 1973. Και τα δύο τραγούδια κέρδισαν το βραβείο Grammy.

H Φλακ γεννήθηκε το 1937 στο Black Mountain της Νότιας Καλιφόρνιας από γονείς μουσικούς. Από μικρή μυήθηκε στην γκόσπελ μουσική ενώ σε ηλικία εννέα ετών ξεκίνησε να παίζει πιάνο. Στα 15 της μπήκε στο Πανεπιστήμιο Howard στην Ουάσινγκτον με πλήρη υποτροφία.

Ο τζαζίστας Λες ΜακΚαν φαίνεται να την ανακάλυψε στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Χρόνια αργότερα, ο ΜακΚαν έγραψε για τη Φλακ: «Η φωνή της άγγιξε, χτύπησε, παγίδεψε και κλώτσησε κάθε συναίσθημα που γνώρισα ποτέ».

Το 1969 έκανε το ντεμπούτο της με το «First Take», αλλά το «The First Time Ever I Saw Your Face» – μια μπαλάντα του άγγλου τραγουδιστή Γιούαν Μακόλ – εκτόξευσε την καριέρα της.

Η μεγαλύτερή της επιτυχία «Killing Me Softly With His Song» κυκλοφόρησε το 1973 και ήταν διασκευή του τραγουδιού που είχε συνθέσει ο Τσαρλς Φοξ λίγα χρόνια νωρίτερα. Με την φωνή της Φλακ, το κομμάτι γνώρισε τεράστια επιτυχία φτάνοντας στο Νο. 1 του pop chart και το Νο. 2 του R&B chart το 1973. Το άλμπουμ «Killing Me Softly» έφτασε στο Νο. 3 και έγινε διπλά πλατινένιο, ενώ το τραγούδι κέρδισε Grammy ως «Δίσκος της Χρονιάς» και καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία το 1974. Το 1999, το τραγούδι εισήχθη στο Hall of Fame των Grammy.

Η Φλακ συνέχισε να καταγράφει επιτυχίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, όπως το «Feel Like Making Love» το 1974, το οποίο κατέκτησε την κορυφή και στα δύο charts, καθώς και το «The Closer I Get to You» με τον Ντόνι Χάθαγουεϊ το 1978.

Η συνεργασία τους διακόπηκε με τραγικό τρόπο από την αυτοκτονία του Χάθαγουεϊ το 1979. Το ντουέτο τους «Back Together Again», κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του τραγουδιστή το 1980.

Το 2022, η Φλακ ανακοίνωσε ότι έπασχε από πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, μια ασθένεια γνωστή απλά και ως ALS. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούσε πλέον να τραγουδήσει.

