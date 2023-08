Πυρκαγιές στη Χαβάη: Τους 53 έχουν φτάσει οι νεκροί – χιλιάδες άστεγοι

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις πυρκαγιές στη Χαβάη μια από τις οποίες κατέστρεψε ολοσχερώς το θέρετρο Λαχάινα στο νησί Μάουι, αυξήθηκε στους 53 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές της κομητείας του Μάουι, το βράδυ της Πέμοτης.

Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στο Μάουι το βράδυ της Τρίτης, αποκόπτοντας το δυτικό τμήμα της νήσου και την ιστορική πόλη Λαχάινα, όπου τουλάχιστον 271 κτίσματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα, εισέπνευσαν καπνό και υπέστησαν άλλους τραυματισμούς. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη και χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν εσπευσμένα το νησί.

«Καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, 17 επιπλέον θάνατοι επιβεβαιώθηκαν σήμερα εν μέσω της ενεργής πυρκαγιάς στη Λαχάινα. Αυτό αυξάνει τον απολογισμό των θυμάτων στους 53 νεκρούς», τόνισαν οι αρχές της κομητείας Μάουι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Not just mine, there’s nothing left and it’s just not here on this facility….there’s nothing left…sorry for getting little emotional…Maui fire survivor shares his story.

Video credits-AB7News#MauiFires #Maui #LahainaFires #Lahaina #Hawaii #PrayforMaui pic.twitter.com/wkduOorVwF — Shadab Javed (@JShadab1) August 11, 2023

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του αμερικανικού αρχιπελάγους Τζος Γκριν δήλωνε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι αναμένει πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει «πολύ» πιο βαρύς, πως ίσως ξεπεράσει τους 60 νεκρούς.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές άφησαν επίσης πίσω τους «χιλιάδες» άστεγους, έκανε γνωστό ο κυβερνήτης της Χαβάης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της Λαχάινα στα αμερικανικά ΜΜΕ, δεν δόθηκε καμία εντολή εκκένωσης από τις αρχές. Οι φλόγες έφτασαν στην πόλη με αστραπιαία ταχύτητα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, και οι περισσότεροι δεν είχαν χρόνο να πάρουν τίποτα μαζί τους. Οι περισσότεροι που πρόλαβαν να μπουν σε αυτοκίνητα, κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά κάποιοι έπεσαν σε μποτιλιάρισμα και τους περικύκλωσαν οι φλόγες.

«Θα χρειαστεί να στεγάσουμε χιλιάδες ανθρώπους», εξήγησε ο Τζος Γκριν, υπογραμμίζοντας πως σε αυτό το αρχικό στάδιο οι αρχές επιδιώκουν να κλείσουν κάπου «2.000 δωμάτια» για να καλύψουν τις ανάγκες, επικοινωνώντας με ξενοδοχεία στα νησιά. Κάλεσε εξάλλου όσους πολίτες έχουν τη δυνατότητα, να φιλοξενήσουν πυροπαθείς.

Spoke to several evacuees who said the wildfire on Maui came so fast they barely had time to grab their belongings. Nor did they receive alerts or evacuation orders. @NickAtNews @OrlandoDMayo https://t.co/6yDkO4BtlU — Livia Albeck-Ripka (@livia_ar) August 11, 2023

Κατάσταση «φυσικής καταστροφής»

Ο Τζο Μπάιντεν κήρυξε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής τη Χαβάη, κάτι που σημαίνει ότι αποδεσμεύονται σημαντικοί ομοσπονδιακοί πόροι που «θα τεθούν στη διάθεση των πληγέντων στην κομητεία του Μάουι», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων οι προσπάθειες διάσωσης και ανοικοδόμησης του νησιού.

Οι πληγέντες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί προσωρινή κατοικία ή για να λάβουν χρήματα με τα οποία θα επιδιορθώσουν τα σπίτια τους. Οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν επίσης σε προγράμματα ανάκαμψης.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον κυβερνήτη Τζος Γκριν και του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις ζωές που χάθηκαν και τις καταστροφές κατοικιών.

