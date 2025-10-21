Ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε η Σανάε Τακαΐτσι: Ορκίζεται ως πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ηταν μια ιστορική στιγμή για την Ιαπωνία, τόσο σε όρους πολιτικής όσο και σε όρους ισότητας των φύλων. Η Σανάε Τακαΐτσι, επικεφαλής του κυβερνώντος κεντροδεξιού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε την Τρίτη (21.10) την ψήφο της Κάτω Βουλής για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ορκωμοσία της αργότερα μέσα στην ημέρα ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή Βουλή, σύμφωνα με το προσωπικό του κοινοβουλίου.

Ο διορισμός της Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα εγκριθεί και από τη λιγότερο ισχυρή Ανω Βουλή και να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκλογικές απώλειες.

Τη Δευτέρα, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα υπέγραψε συμφωνία συνασπισμού με ένα νέο κόμμα εταίρο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στη Σανάε Τακαΐτσι να αναζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο.

Η Τακαΐτσι, πρόεδρος της συντηρητικής παράταξης, και ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του κεντροδεξιού Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ ή Ισίν), επικύρωσαν αυτή τη συμφωνία ενώπιον των δημοσιογράφων ενόψει της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για να επιλεγεί ο διάδοχος του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα.

