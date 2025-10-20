Ρούμπιο και Λαβρόφ «προετοιμάζουν το έδαφος» για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Σε μια περίοδο που οι διπλωματικοί δίαυλοι ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα παραμένουν εύθραυστοι, οι υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας είχαν νέα τηλεφωνική επικοινωνία, επιχειρώντας να διαμορφώσουν το πλαίσιο για μια πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνομιλία του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ πραγματοποιήθηκε πριν από την αναμενόμενη νέα συνάντηση στη Βουδαπέστη, των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος για την επόμενη ημέρα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών μίλησαν για τα «επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των δύο χωρών.

Ο Ρούμπιο τόνισε «τη σημασία των επερχόμενων δεσμεύσεων, ως ευκαιρία» για να συνεργαστούν οι δύο χώρες «για την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης» στον πόλεμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Η Μόσχα από την πλευρά της χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση που είχαν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής.

«Εγινε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πρόεδροι σχεδιάζουν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι θέλει να συζητηθούν μια πιθανή ειρηνευτική λύση αλλά και τρόποι για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

