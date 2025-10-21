Ο Βανς στο Ισραήλ, ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς: «Θα εξαλειφθείτε και το ξέρετε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Χαμάς θα «εξαλειφθεί» αν δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ την Κυριακή (19.10) για παραβιάσεις από την ισλαμιστική οργάνωση, η οποία πάντως τις διαψεύδει.

«Κλείσαμε συμφωνία με τη Χαμάς» και «καλά θα κάνουν να την τηρήσουν κι αν δεν συμβεί αυτό, θα τους εξαλείψουμε, αν είναι απαραίτητο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

«Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν», επέμεινε.

Από την άλλη ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, επανέλαβε χθες το πρωί στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News ότι η οργάνωσή του παραμένει δεσμευμένη στην τήρηση της συμφωνίας.

«Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες στην ανάσυρση των λειψάνων (θανόντων ομήρων), όμως είμαστε αποφασισμένοι και εργαζόμαστε σκληρά για να το επιτύχουμε», ανέφερε.

«Η συμφωνία για τη Γάζα αντέχει επειδή το θέλουμε και η βούλησή μας να την τηρήσουμε είναι ισχυρή», επέμεινε.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε τη Δευτέρα από την Ουάσιγκτον για το Ισραήλ.

Ήδη απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συνάντηση έγινε τη Δευτέρα, την επομένη δηλαδή φονικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας που ενέτειναν την ανησυχία για την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές προχθές Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα, σύμφωνα με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του, για επιθέσεις της Χαμάς, η οποία διέψευσε την κατηγορία.

Η πολιτική προστασία στον θύλακο, υπηρεσία άμεσης βοήθειας υπαγόμενη στις αρχές της Χαμάς, ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς της Κυριακής και άλλοι τουλάχιστον τέσσερις χθες Δευτέρα στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «τρομοκράτες» που πλησίαζαν την «κίτρινη γραμμή», το όριο με τομείς υπό δικό του έλεγχο.

Ο αμερικανός πρόεδρος απαίτησε εξάλλου η Χαμάς να σταματήσει τις δημόσιες εκτελέσεις, καθώς η οργάνωση προσπαθεί να εδραιώσει ξανά τον έλεγχό της στη Γάζα, που έχει κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωθεί έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Πάντως ο Τραμπ επέμεινε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα εμπλακούν σε επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, διαβεβαιώνοντας πως «δεκάδες» χώρες έχουν δεχθεί να συμμετάσχουν σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που θεωρητικά θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας και «θα ήταν ευτυχείς να επέμβουν».

«Το Ισραήλ θα επενέβαινε σε δυο λεπτά αν του το ζητούσα. Αλλά για την ώρα δεν τους το ζητήσαμε. Θα αφήσουμε μια μικρή πιθανότητα ελπίζοντας πως η βία θα μειωθεί λιγάκι. Όμως για την ώρα, ξέρετε, είναι βίαιοι τύποι».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε επίσης πως η Χαμάς έχει πλέον αποδυναμωθεί, ακόμη περισσότερο διότι το Ιράν, βασικός υποστηρικτής της στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, δεν αναμένει πως θα επέμβει υπέρ της, έπειτα από τον πόλεμο 12 ημερών του Ιουνίου τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ και στον οποίο ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο.

«Δεν έχουν πλέον στ’ αλήθεια την υποστήριξη κανενός. Καλά θα κάνουν να τηρήσουν (τη συμφωνία) κι αν δεν το κάνουν θα εξαλειφθούν», επανέλαβε.

Ειρήνη με… 153 τόνους βόμβες

«Συζητήσαμε δυο πράγματα (…) Τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε και τις διπλωματικές ευκαιρίες που μας προσφέρονται. Θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα αδράξουμε τις ευκαιρίες», είπε ο Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες του με τους αμερικανούς απεσταλμένους, χωρίς να διευκρινίσει αν θα συναντηθεί με τον υπ’ αριθμόν 2 των ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες ακολούθησαν τη χειρότερη έξαρση της βίας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας την απελευθέρωση των τελευταίων 20 ομήρων που απέμεναν στη ζωή και κρατούνταν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων.

Βάσει της συμφωνίας η Χαμάς έπρεπε επίσης να έχει παραδώσει ως τη 13η Οκτωβρίου το μεσημέρι τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. Χθες παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τη 13η σορό, που μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστική εγκατάσταση του Ισραήλ για την ταυτοποίηση, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

Η συμφωνία που κλείστηκε έπειτα από πιέσεις του αμερικανού προέδρου Τραμπ προέβλεπε επίσης την είσοδο μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας και εντέλει το οριστικό τέλος του πολέμου.

Εκφράζοντας «ανησυχία» για την αναζωπύρωση της Κυριακής, ο ΟΗΕ κάλεσε «όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους».

Ανάμεσα στους 45 παλαιστίνιους νεκρούς της Κυριακής ήταν δημοσιογράφος και πολίτες, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ο πόλεμος ξανάρχισε», είπε αγανακτισμένα χθες ο Ιμάντ Ναχέντ Ισα, εκτοπισμένος στον καταυλισμό της Νουσέιρατ, όπου συγγενείς θρηνούσαν θύματα των βομβαρδισμών της προηγουμένης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή δυο θανάτους ανδρών του στη Ράφα (νότια). Στις επιχειρήσεις του προχθές έριξε «153 τόνους βομβών», είπε ο Νετανιάχου.

Τι συζητείται στο Κάιρο

Αντιπροσωπεία της Χαμάς μετέβη από την άλλη στο Κάιρο εκ νέου τη Δευτέρα, για συνομιλίες με τους μεσολαβητές – την Αίγυπτο και το Κατάρ – για την κατάπαυση του πυρός και τον προσεχή ενδοπαλαιστινιακό διάλογο.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει, σε μεταγενέστερη φάση, αφοπλισμό της Χαμάς, αμνηστία ή εξορία για τους μαχητές της και συνέχιση της διαδικασίας απόσυρσης του ισραηλινού στρατού. Ακόμη, αποκλείει οποιονδήποτε ρόλο του κινήματος στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η Χαμάς απορρίπτει ως τώρα τον αφοπλισμό της, απαιτεί πλήρη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο και επιμένει πως εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον του.

Ο ενδοπαλαιστινιακός διάλογος θα θίξει «τον σχηματισμό επιτροπής ειδικών που θα αναλάβουν τη διαχείριση της Γάζας» μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ προβλέπει πως θα αναλάβει μεταβατική αρχή, αποτελούμενη από τεχνοκράτες, με την επίβλεψη επιτροπής στην οποία επικεφαλής θα είναι ο Ρεπουμπλικανός προσωπικά.

Στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, έχασαν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 68.216 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

