Ο Σαρκοζί πριν οδηγηθεί στη φυλακή συναντήθηκε με τον Μακρόν

Σε μια ιστορική και πρωτοφανή για τα γαλλικά δεδομένα εξέλιξη, ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ετοιμάζεται να περάσει την Τρίτη το κατώφλι των φυλακών «La Santé» στο Παρίσι, για να εκτίσει την ποινή του, μετά την καταδίκη του για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι.

Λίγες ώρες πριν από τον εγκλεισμό του, ο νυν πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δέχθηκε τον προκάτοχό του στο Μέγαρο των Ηλυσίων, μια κίνηση που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις αλλά και έντονη δημοσιότητα.

Ο Μακρόν υπερασπίστηκε την απόφασή του, δηλώνοντας πως ήταν «φυσιολογικό και ανθρώπινο» να δεχθεί έναν πρώην πρόεδρο σε μια τέτοια συγκυρία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. «Ημουν ανέκαθεν σαφής ως προς την ανεξαρτησία της δικαστικής Αρχής, αλλά ήταν ανθρώπινο να τον δω», είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε.

Ο 70χρονος Σαρκοζί αναμένεται να κρατηθεί σε ειδικό κελί απομόνωσης εντός της φυλακής, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής επαφών με άλλους κρατούμενους.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι της «La Sante» επισημαίνουν ότι θα στεγαστεί σε ένα από τα 15 κελιά των 9 τετραγωνικών μέτρων της ειδικής πτέρυγας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φωτογράφησής του από κινητά που κυκλοφορούν παράνομα στο σωφρονιστικό ιδρυμα.

Παρά την επικείμενη φυλάκισή του, ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι η καταδίκη του δεν είναι ακόμη τελεσίδικη και δεν μπορεί να τύχει προεδρικής χάρης.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν προσδοκά «σε καμία περίπτωση» να του απονεμηθεί χάρη, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα για την ανατροπή της ετυμηγορίας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου, ανακοίνωσε ότι θα τον επισκεφθεί στη φυλακή, επικαλούμενος την ανάγκη να διασφαλιστούν «οι συνθήκες ασφαλείας και αξιοπρέπειας» της κράτησής του.

«Είναι καθήκον μου να βεβαιωθώ ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες και με σεβασμό στο πρόσωπο ενός πρώην αρχηγού κράτους», είπε χαρακτηριστικά.

Ποτέ μέχρι σήμερα, στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πρώην πρόεδρος δεν έχει κοιμηθεί σε κελί φυλακής.

Η εικόνα του Νικολά Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τη γαλλική πολιτική σκηνή, προκαλώντας βαθύ προβληματισμό για τα όρια της πολιτικής εξουσίας, της δικαστικής ανεξαρτησίας και της δημόσιας ευθύνης.

