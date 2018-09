Πρόσωπο της Nike ο αθλητής που δεν στάθηκε προσοχή στον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ

Περισσότερο πολιτική παρά αθλητική ήταν η απόφαση της Nike να επιλέξει ως πρόσωπο της καμπάνιας για τα 30 χρόνια του «Just do it» τον Κόλιν Κεπέρνικ.

Είναι ο αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου που γονάτισε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στην έναρξη της σεζόν το 2016, αντί να σταθεί σχεδόν σε στάση προσοχής.

Ηταν μια κίνηση ισχυρά συμβολική για τις αδικίες που υφίστανται οι Αφροαμερικανοί, μια χρονιά κατά την οποία τα περιστατικά βίας κατά των Αφροαμερικανών ήταν πολλά, σχεδόν πάντα με θύτες λευκούς αστυνομικούς.

Η πράξη του τον έφερε στο επίκεντρο μιας μεγάλης διαμάχης στις ΗΠΑ, ενώ ο Κεπέρνικ σύντομα έδειξε το δρόμο και σε άλλους αθλητές να διαμαρτυρηθούν και αυτοί.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO

Ο Κεπέρνικ ανέβασε τη Δευτέρα στο Twitter μια ασπρόμαυρη, πολύ κοντινή φωτογραφία του, με το σλόγκαν της Nike και τη φράση: «Πίστεψε σε κάτι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να τα θυσιάσεις όλα».

Η εταιρεία και αφροαμερικανοί αθλητές, όπως η τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς, βλέπουν στον Κεπέρνικ έναν αθλητή πρότυπο για τους νεότερους. Η Nike στήριζε τον αθλητή από το 2011 αν και δεν είχε χρησιμοποιήσει το πρόσωπό του σε κάποια εκστρατεία μετά την αποχώρησή του από το NFL, το πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Ο Κεπέρνικ και άλλος ένας συμπαίκτης του από τους San Fransisco 49ers δεν έχουν καταφέρει έκτοτε να υπογράψουν συμβόλαιο ενώ έχουν κινηθεί δικαστικά κατά του NFL.

Η κίνηση του Κεπέρνικ το 2016 εξόργισε πολλούς συντηρητικούς Αμερικανούς –μεταξύ τους και τον υποψήφιο τότε Ντόναλντ Τραμπ. Είδαν σε αυτή μια προδοτική πράξη περιφρόνησης του εθνικού ύμνου, της σημαίας και της ίδιας της Αμερικής.

Τότε ο Τραμπ είχε πει ότι τέτοιοι παίκτες θα πρέπει να απολύονται από τις ομάδες τους.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4

— Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018