Τσαβούσογλου-Κοτζιάς: Xαμόγελα και… μπηχτές για τους Οκτώ στα εγκαίνια του προξενείου

Γεμάτη χαμόγελα και εκφάνσεις διπλωματικής αβρότητος ήταν η συνάντηση του Νίκου Κοτζιά με τον τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο περιθώριο της τελετής εγκαινίων του ελληνικού προξενείου στη Σμύρνη, στο ιστορικό κτίριο Καπετανάκη.

«Είναι μεγάλη χαρά, για την ελληνική διπλωματία και εμένα προσωπικά, να κάνουμε τα εγκαίνια του ανανεωμένου προξενείου της Ελλάδος στη Σμύρνη», και μάλιστα «να τα κάνω παρουσία του ομολόγου μου, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κράτη, έχουμε βρει με τον κ. Τσαβούσογλου ένα δρόμο συνεργασίας, φιλικών σχέσεων και κοινής δράσης, όπου μπορούμε» ήταν τα πρώτα λόγια στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Ο δυο τους έκοψαν μαζί την κορδέλα των εγκαινίων, δεν έλειψαν ωστόσο και οι «μπηχτές» από τον τούρκο ΥΠΕΞ για το θέμα των Οκτώ, με «ευθεία βολή» κατά τον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες (που πόρρω απέχει όμως από τον χαρακτηρισμό του ως «διπλωματικού επεισοδίου», όπως κάποιοι έσπευσαν να το αποκαλέσουν).

«Εμείς», είπε ο κ. Τσαβούσογλου, «δεν θα επιτρέπαμε σε πραξικοπηματίες να βρουν καταφύγιο στη χώρα μας», με τον έλληνα υπουργό να υπενθυμίζει με τη σειρά του: «Εμείς σταθήκαμε στην Τουρκία στο θέμα του πραξικοπήματος».

