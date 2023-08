Πριγκόζιν: Απελευθερώνουμε την Αφρική

Καμία τιμωρία από τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν περίμενε τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, παρά την «ανταρσία» του τον Ιούνιο, όπως φαίνεται από τις μετέπειτα εμφανίσεις του, ακόμα και μέσα στο Κρεμλίνο.

Αυτή τη φορά, ο επικεφαλής της διαβόητης Ομάδας Βάγκνερ φαίνεται πως βρίσκεται στην Αφρική, σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Ιντερνετ την Δευτέρα.

Στο βίντεο, διάρκειας κάπου 40 δευτερολέπτων, ο Πριγκόζιν εικονίζεται με ρούχα παραλλαγής και τουφέκι εφόδου στα χέρια. Τραβήχτηκε σε κάποια χώρα της Αφρικής, σύμφωνα με το κανάλι Grey Zone στην πλατφόρμα Telegram.

Prigozhin is allegedly in Africa. He claimed that Wagner is currently "making Russia even greater on all continents, and Africa even freer. [We] bring justice and happiness to the African peoples". pic.twitter.com/XjEc57kkmf

— Saint Javelin (@saintjavelin) August 22, 2023