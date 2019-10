Πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία – «Αδειάζουν» τους Κούρδους

Με ένα τηλεφώνημα μεταξύ των δύο προέδρων, οι ΗΠΑ έδωσαν ουσιαστικά τη συγκατάθεσή τους για την εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια Συρία με στόχο τις κουρδικές δυνάμεις που δρουν στην περιοχή.

Η αιφνίδια αλλαγή γραμμής από την Ουάσινγκτον ουσιαστικά «αδειάζει» τους Κούρδους, σύμμαχους των ΗΠΑ στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Οι τελευταίες εξελίξεις θέτουν εν αμφιβόλω αυτή τη σχέση.

Αργά την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν θα υποστηρίξουν ούτε θα συμμετέχουν στην επιχείρηση (όπως την αποκαλεί η Τουρκία), ενώ κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δεν θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να συναντηθούν τον Νοέμβριο στην Ουάσινγκτον, κατόπιν πρόσκλησης του Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING: In an extraordinary Sunday night statement, the White House announces that the US "will no longer be in the immediate area" of Northern Syria, allow Turkey to launch an invasion in the region and give Turkey responsibility for captured ISIS fighters in the area. pic.twitter.com/Ytu8t3BLUg

— NBC News (@NBCNews) October 7, 2019