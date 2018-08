Oι Eagles «εκθρόνισαν» τον Μάικλ Τζάκσον από την κορυφή των πωλήσεων δίσκων

Η συλλογή με τις πρώτες επιτυχίες του συγκροτήματος από την Καλιφόρνια Eagles, που κυκλοφόρησε το 1976, αναδείχθηκε στον δίσκο με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, ξεπερνώντας το «Thriller” του Μάικλ Τζάκσον.

Αυτό προκύπτει σύμφωνα με τη νέα κατάταξη που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα η Αμερικανική Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τη Recording Industry Association of America, ο δίσκος «Greatest Hits 1971-75” των Eagles, ένα απάνθισμα των τεσσάρων πρώτων άλμπουμ του συγκροτήματος ροκ μουσικής που ιδρύθηκε στο Λος Άντζελες το 1971, έγινε -βάσει των πωλήσεων- «38 φορές πλατινένιος», δηλαδή πούλησε 38 εκατομμύρια αντίτυπα έναντι 33 εκατομμυρίων του «Thriller” του εκλιπόντος καλλιτέχνη, το οποίο έγινε 33 φορές πλατινένιο, αντίστοιχα.

Οι Eagles, η συλλογή των οποίων παρέμεινε για πολύ καιρό στην πρώτη θέση του καταλόγου προτού εκθρονιστούν από το «Thriller” το 2009, έχουν καταλάβει και την τρίτη θέση στην κατάταξη για το άλμπουμ «Hotel California”, που κυκλοφόρησε το 1976 κι έχει πουλήσει 26 εκατομμύρια αντίτυπα.

«Ευγνωμονούμε τις οικογένειές μας, τους μάνατζέρ μας, την ομάδα μας, τους ανθρώπους στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και κυρίως τους πιστούς μας θαυμαστές που παρέμειναν στο πλευρό μας στα καλά και τα άσχημα τα τελευταία 46 χρόνια», ήταν η αντίδραση του Ντον Χένλεϊ, τραγουδιστή και συνιδρυτή του συγκροτήματος, όπως έγραψε το περιοδικό Rolling Stone.