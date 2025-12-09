Η Φινλανδία ζητά συγγνώμη από τους αυτόχθονες Σάμι

Για μια χώρα που έχει ανακηρυχθεί η πιο ευτυχισμένη στον κόσμο επί οκτώ συνεχόμενα έτη, η Φινλανδία έχει μια σκοτεινή ιστορία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος του δικού της αυτόχθονα πληθυσμού, των Σάμι. Τώρα ο συντηρητικός πρωθυπουργός, Πέτερι Ορπο, δηλώνει ότι η χώρα του πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times.

«Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι πρέπει να υπάρξει μια συγγνώμη», παραδέχθηκε ο Ορπο σε συνέντευξη Τύπου και προσέθεσε ότι «αλλά το πρώτο καθήκον … είναι να σκεφτούμε πώς θα γίνει αυτό ώστε η συγγνώμη να είναι ευρείας βάσης και ουσιαστική».

Η φινλανδική Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης δημοσίευσε την έκθεσή της για τις ιστορικές αδικίες και τις διακρίσεις του φινλανδικού κράτους εις βάρος των 10.000 Σάμι της χώρας. Καλεί σε επίσημη αναγνώριση ότι η σύγχρονη Φινλανδία χτίστηκε πάνω στις πατρίδες δύο λαών: των Σάμι και των Φινλανδών. Περίπου 400 Σάμι κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους στην επιτροπή, μερικές φορές στα φινλανδικά αλλά συχνά στις δικές τους γλώσσες: τα βόρεια Σάμι, τα Ιναρι και τα Σκολτ.

Μέσα από τις συχνά συναισθηματικά φορτισμένες αφηγήσεις τους, η έκθεση περιγράφει τα τραύματα που προκάλεσε το φινλανδικό κράτος, με την υποστήριξη της εκκλησίας, καθώς επιδίωκε να «ξεπλύνει» την ταυτότητα των Σάμι. Μικρά παιδιά απομακρύνθηκαν βίαια από τις οικογένειές τους και στάλθηκαν σε οικοτροφεία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, όπου τα χτυπούσαν όταν μιλούσαν τη γλώσσα τους. Η επιτροπή άκουσε συγκλονιστικές μαρτυρίες ρατσισμού, σεξουαλικής κακοποίησης, βίας και αυτοκτονιών που συνδέονται με δεκαετίες επιβεβλημένης φινλανδικής εκπαίδευσης, εξηγεί η βρετανική εφημερίδα.

Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η Σέιγια, η οποία ήταν περίπου επτά ετών όταν απομακρύνθηκε από το σπίτι της στη Σάπμι και στάλθηκε από την κυβέρνηση σε σχολείο μακριά από το χωριό της. Εκεί, ήταν υποχρεωμένη να μιλάει μόνο φινλανδικά, ακόμη και με τα άλλα παιδιά Σάμι. Οι γονείς της επιτρεπόταν να την επισκέπτονται μόνο λίγες φορές τον χρόνο, και οι συναντήσεις αυτές ήταν περίπλοκες λόγω της σύγχυσης γύρω από την ταυτότητά της. «Μερικές φορές η μητέρα και ο πατέρας ήρθαν να με δουν, και μια φορά πήγαμε να αγοράσουμε παπούτσια. Ενιωσα ντροπή που είμαι Σάμι, γιατί τα παπούτσια που μου αγόρασαν ήταν μυτερά σαν τα [παραδοσιακά] παπούτσια των Σάμι», εξομολογείται η σχεδόν 70χρονη σήμερα Σέιγια.

Μετά από λίγους μήνες, σταμάτησε να μιλάει τα βόρεια Σάμι εντελώς, και μόλις δεκαετίες αργότερα, μετά από θεραπεία, άρχισε ξανά να χρησιμοποιεί τη μητρική της γλώσσα. Η επίδραση της «φινλανδοποίησης» στην οικογένεια της Σέιγια ήταν βαθιά. Η μεγαλύτερη αδελφή της, που στάλθηκε σε άλλο οικοτροφείο, πέθανε από αλκοολισμό. Μιλούσε τη γλώσσα των Σάμι μόνο όταν είχε πιεί, και αρνιόταν να μιλήσει οτιδήποτε άλλο εκτός από φινλανδικά όταν ήταν νηφάλια.

Η Σέιγια απέδωσε μια σειρά από αποτυχημένες σχέσεις στην εσωτερικευμένη ντροπή για την ανατροφή της και την απώλεια της πολιτισμικής της ταυτότητας, αλλά είπε ότι με την πάροδο του χρόνου η δουλειά με έναν θεραπευτή τής επέτρεψε να ανοιχτεί. «Για μεγάλο διάστημα ένιωθα ότι δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι Σάμι, δεν έχω γλώσσα, δεν είμαι Φινλανδή, δεν είμαι τίποτα. Και ντρεπόμουν να πω το όνομά μου, γιατί οι άνθρωποι θα καταλάβαιναν ότι είμαι Σάμι. Ταυτόχρονα όμως λάτρευα το ότι είμαι Σάμι. Είναι συντριπτικό για ένα παιδί και δεν το καταλάβαινα. Τώρα όμως το καταλαβαίνω».

Στα τριάντα της, η Σέιγια μετακόμισε στο χωριό Ιναρι των Σάμι και άρχισε να ξαναμαθαίνει τη γλώσσα που της είχε στερήσει το κράτος όταν ήταν παιδί. Τελικά έγινε η ίδια δασκάλα της γλώσσας των Σάμι. Οι εμπειρίες της Σέιγια δεν είναι κάτι σπάνιο. Σήμερα, ο πληθυσμός των Σάμι στη Φινλανδία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη γλωσσική απώλεια και τα ψυχολογικά τραύματα του παρελθόντος. Αλλά η Πέτρα Λάιτι, μέλος του παν-νορδικού Συμβουλίου των Σάμι, είπε ότι η έκθεση δίνει στους Σάμι κάτι απτό με το οποίο μπορούν να θεωρήσουν το φινλανδικό κράτος υπεύθυνο.

«Δεν νομίζω ότι κανείς στην κοινότητα των Σάμι πιστεύει ότι αυτή η έκθεση μπορεί να αλλάξει συνολικά την ατμόσφαιρα στη Φινλανδία … αλλά τουλάχιστον τώρα ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο και ότι τα πράγματα που συνέβησαν στην κοινότητά μας είναι αληθινά», τονίζει στους Times.

Μεταξύ σχεδόν 70 συστάσεων της Επιτροπής, η φινλανδική κυβέρνηση καλείται να υπογράψει διεθνή νομοθεσία και να εφαρμόσει τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ενισχύουν τα δικαιώματα των Σάμι.

Σήμερα, νέα αιολικά πάρκα, η ταχέως αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία και η κλιματική κρίση αποτελούν βασικές πιέσεις στις κοινότητες των Σάμι και στον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους — την εκτροφή ταράνδων και την αλιεία. Η νέα έκθεση επικρίνει την εκμετάλλευση φυσικών πόρων και την κρατική υπερβολική επέμβαση στη Σάπμι, με τους Σάμι να αποκλείονται συστηματικά από τις διαβουλεύσεις και τις αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή τους.

Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί πρόσφατο σημείο τριβής. Οι κοινότητες των Σάμι δεν συμπεριλήφθηκαν στον σχεδιασμό των πολεμικών ασκήσεων στην Αρκτική, οι οποίες έχουν φέρει χιλιάδες στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σάπμι για εκπαίδευση σε ψυχρό κλίμα από τότε που η Φινλανδία εντάχθηκε στη συμμαχία.

«Κάθε φορά που λαμβάνονται αποφάσεις για τα ζητήματά μας, τις γλώσσες μας, τη γη και ούτω καθεξής, πρέπει να συμμετέχουμε και πρέπει να έχουμε λόγο σε οτιδήποτε μας επηρεάζει», είπε η Πιρίτα Νέκκαλαγιαρβι, πρόεδρος του Κοινοβουλίου των Σάμι στο Iναρι.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι στην κυβέρνηση με τα ευρήματα της επιτροπής. Το ακροδεξιό Κόμμα των Φινλανδών, ο ελάσσων εταίρος του συνασπισμού Oρπο, χλεύασε την ιδέα ότι πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη, με έναν βουλευτή να λέει ότι αφού οι Σάμι πλέον δεν ζουν σε «καλύβες από τύρφη» και έχουν κινητά τηλέφωνα και snowmobiles, τότε δεν τους θεωρεί καν ιθαγενείς.

