Φαλλοκρατική η «Ντιλάιλα» του αλλά ο Τομ Τζόουνς δεν πτοείται

Υπερβολή ή όχι, το τραγούδι «Delilah» του Τομ Τζόουνς έχει μπει στο στόχαστρο όσων υποστηρίζουν ότι οι στίχοι του προωθούν τη βία κατά των γυναικών και έχει αποκλειστεί από ραδιοφωνικούς σταθμούς και επίσημα events.

Το κοινό, όμως, δεν φαίνεται να συμφωνεί. Πριν από λίγες μέρες αποθέωσε τον βετεράνο τραγουδιστή σε συναυλία στο Κάρντιφ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούσαν μαζί του το ρεφρέν της τεράστιας επιτυχίας του από το 1968. «Στεκόταν εκεί γελώντας», τραγουδούσε ο σερ Τομ Τζόουνς με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του και το κοινό συμπλήρωνε «χα, χα, χα». «Ενοιωσα το μαχαίρι στο χέρι μου και σταμάτησε να γελάει», συνέχισε ο ουαλός σούπερ σταρ, μιμούμενος την κίνηση του μαχαιρώματος.

«Κανείς δεν μπορεί να με εμποδίσει να τραγουδάω το Delilah», είπε ο ίδιος στο κοινό, σύμφωνα με την Telegraph. «Μπορούν να εμποδίσουν τη χορωδία να το τραγουδάει, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν το πλήθος. Συνεχίστε να το τραγουδάτε. Και θα συνεχίσω κι εγώ», κατέληξε και το κοινό παραληρούσε, τραγουδώντας «Why, why, why, Delilah», ακόμη και μετά το τέλος της συναυλίας.

Στα 83 του χρόνια ο Τομ Τζόουνς έχει ακόμη εκείνην τη μαγική δύναμη να ξεσηκώνει το κοινό στις συναυλίες του. Και το κάνει.

Ναι, τα γένια και τα μαλλιά του έχουν ασπρίσει, ναι, η κίνησή του έχει γίνει πιο βαριά και ναι, δεν είναι πια εκείνος ο πολύ σέξι άντρας που υπήρξε στα νιάτα του. Παραμένει στη θέση της, όμως, η τεράστια φωνή του και η ακόμη πιο τεράστια διάθεσή του να διασκεδάσει το κοινό που προσέρχεται για να τον ακούσει από κοντά.

Το 2021, μετά την κυκλοφορία της συλλογής του «Surrounded By Time», είχε πει με φανερή ευχαρίστηση: «Είμαι ο πιο ηλικιωμένος καλλιτέχνης που πάει στο Νο1».

Με την πενταμελή μπάντα του, έχει επανεφεύρει τα τραγούδια που ο ίδιος έκανε επιτυχία στο παρελθόν, προκειμένου να «χωρέσουν» στο πιο βαθύ και σόουλ στιλ που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph, στο Κάρντιφ τραγούδησε το «It’s Not Unusual» και το «What’s New Pussycat» σαν τραγούδια φολκ, με ακορντεόν και κρουστά. Και ξεκίνησε την ερμηνεία του εκρηκτικού «Sex Bomb» με μια αργή, παθιασμένη εισαγωγή, συνεχίζοντας με το «You Can Leave Your Hat On» και το «Kiss», του Prince.

«Είναι όμορφο που είμαι στο σπίτι μου», είπε από σκηνής, στην πρώτη από τις τρεις συναυλίες που έδωσε στο Κάστρο του Κάρντιφ. «Ηταν μια υπέροχη νύχτα. Και θα έρθουν πολλές ακόμη». Και φαίνεται τόσο ικανός όσο και πρόθυμος να κάνει την υπόσχεσή του πραγματικότητα.

