Μπάιντεν και Τραμπ συμφωνούν για debate τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός αντίπαλος του προέδρου των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσαν την Τετάρτη ότι αποδέχθηκαν πρόσκληση από το CNN για ένα debate στις 27 Ιουνίου.

Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε μετά την πρόταση του αμερικανού προέδρου, προς τον Τραμπ, για τη διεξαγωγή δύο τηλεμαχιών, μίας τον Ιούνιο και μίας τον Σεπτέμβριο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε δύο debate με μένα το 2020. Από τότε δεν έχει εμφανιστεί για debate» ανέφερε ο Μπάιντεν σε ένα μήνυμα βίντεο που αναρτήθηκε στο X. «Τώρα ενεργεί σαν να θέλει να κάνει πάλι debate μαζί μου. Μου έφτιαξες τη μέρα φίλε. Θα το κάνω ακόμη και δυο φορές» πρόσθεσε.

Στο βίντεο ο Μπάιντεν αναφέρθηκε, εμμέσως, καιστα νομικά προβλήματα του Τραμπ μνημονεύοντας το πρόγραμμα του δικαστηρίου στη δίκη του πρώην προέδρου στη Νέα Υόρκη. Χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν σχολίασε: «Μένει να διαλέξουμε ημερομηνίες Ντόναλντ. Ακούω πως είσαι ελεύθερος τις Τετάρτες».

Η πρόταση έγινε δεκτή από τον μεγιστάνα μέσω ανάρτησης του στην Truth Social, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε ο ίδιος.

Ο Τραμπ ζήτησε μάλιστα περισσότερες από δύο τηλεμαχίες – «και μια πολύ μεγαλύτερη αίθουσα στον χώρο της τηλεμαχίας για να υπάρξει ενθουσιασμός» όπως έγραψε.

Η όλη συζήτηση ξεκίνησε προ εβδομάδων, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε debate με τους αντιπάλους του στις προκριματικές αναμετρήσεις των Ρεπουμπλικανών, να ζητά από τον Μπάιντεν να δεσμευθεί σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση μαζί του. Είχε προσφερθεί, μάλιστα, να βρεθεί σε debate με τον δημοκρατικό πρόεδρο «οποτεδήποτε, οπουδήποτε».

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Μπάιντεν έκανε γνωστό πως αποδέχθηκε την πρόσκληση για debate τον Ιούνιο από το CNN. «Σειρά σου Ντόναλντ (να αποδεχθείς την πρόσκληση του Μέσου. Οπως είπες: οπουδήποτε, οποτεδήποτε», έγραψε.

Το Fox News μετέδωσε ότι ο Τραμπ έκανε δεκτή την πρόσκληση του αμερικανικού δικτύου για μία πρώτη τηλεμαχία, στις 27 Ιουνίου.

I’ve received and accepted an invitation from @CNN for a debate on June 27th. Over to you, Donald. As you said: anywhere, any time, any place.

«Επίσης έλαβα και αποδέχτηκα μια πρόσκληση για ένα debate που που θα φιλοξενήσει το ABC την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου», γνωστοποίησε ακολούθως ο αμερικανός πρόεδρος.

I've also received and accepted an invitation to a debate hosted by ABC on Tuesday, September 10th.

Trump says he’ll arrange his own transportation. I’ll bring my plane, too. I plan on keeping it for another four years.

— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024