Ποια «αξιοπρέπεια»; Ο Ρονάλντο υπέγραψε στην Αλ Νασρ για ένα μυθικό συμβόλαιο

Ήταν μια εποχή, όχι πολύ μακρινή, που ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να αναζητήσει μια «χρυσή σύνταξη», παίζοντας στις ΗΠΑ, στο Ντουμπάϊ ή στο Κατάρ. «Θέλω να αποσυρθώ με αξιοπρέπεια», δήλωνε ο ακριβοθώρητος πορτογάλος ποδοσφαιριστής.

Φαίνεται όμως ότι όλα έχουν την τιμή τους, φυσικά και η «αξιοπρέπεια» του Ρονάλντο, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής υπέγραψε στη σαουδαραβική ομάδα Αλ Νασρ, για ένα συμβόλαιο ως το 2025 και με οικονομικές απολαβές χωρίς προηγούμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το μεγάλο ντιλ έγινε γνωστό από τους λογαριασμούς της Αλ Νασρ στα social media. «Ο μεγαλύτερος αθλητής του κόσμου υπέγραψε κι επίσημα», αναφέρει το σχετικό tweet, με τον Ρονάλντο να φωτογραφίζεται κρατώντας τη νέα φανέλα του με το νούμερο “7”, ποζάροντας στις φωτογραφίες μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, Μουσαλί αλ Μουαμάρ.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022