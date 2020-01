Πέθανε ο Τέρι Τζόουνς των Monty Python

Ηταν από την αρχή μια δύσκολη μάχη. To 2016 o Τέρι Τζόουνς, ένα από τα πιο κοφτερά πνεύματα της παγκόσμιας κωμικής σκηνής, άρχισε να βυθίζεται στο σκοτάδι της άνοιας (εδώ). Μαζί με τους άλλους των Monty Python έδινε έναν καθημερινό αγώνα να μην ξεχάσει, όμως πέρυσι ο Τέρι Γκίλιαμ ομολόγησε ότι η κατάσταση του φίλου του ήταν τόσο σοβαρή που δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Τελικά ο Τζόουνς έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο σε ηλικία 77 ετών.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στο Press Association ο ατζέντης του.

Ο Τέρι Τζόουνς γεννήθηκε το 1940 στην Ουαλία. Το 1966 βρέθηκε με τον Μάικλ Πάλιν με τον οποίο υπήρξαν κολλητοί όλα αυτά τα χρόνια.

«Η ζωή με τον Τέρι ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Το πρώτο μας σκετς ήταν όταν υποδηθήκαμε δύο αστυνομικούς στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Από εκεί και έπειτα γίναμε αχώριστοι. Δυναμικός και ακούραστος εργασιομανής, κατάφερνε να μας κρατά όλους σε εγρήγορση. Τρομερά παραγωγικός και παράλληλα ένας υπέροχος φίλος» είχε πει ο Πάλιν.

Ο Τζόουνς ήταν ο πιο εγκεφαλικός της ομάδας. Δεν ήταν τυχαίο ότι εκτός από πρωταγωνιστής και σεναριογράφος ήταν και ο σκηνοθέτης στα τρία πιο εμβληματικά φιλμ των Monty Python: Το «Monty Python and the Holy Grail» (1975), το αιρετικό «Life of Bryan» («Ενας προφήτης, μα τι προφήτης!», 1979) και το «Νόημα της ζωής» (1983).

Οι Monty Python γεννήθηκαν μέσα από τη μήτρα των ριζοσπαστικών αλλαγών που βίωσε η Βρετανία στη δεκαετία του 1960. Τότε άρχισαν να δουλεύουν για την τηλεόραση του BBC γράφοντας και παίζοντας. Το 1969 συνεργάστηκαν για το πρωτοποριακό «Ιπτάμενο Τσίρκο των Μόντι Πάιθον», μια παραγωγή βασισμένη σε σατιρικά σκετς, που ολοκληρώθηκε το 1974 και έγραψε τηλεοπτική -και όχι μόνο- Ιστορία. Με αντισυμβατικό, άσεμνο χιούμορ και σάτιρα μέχρι τελικής πτώσεως, η βρετανική ομάδα των Monty Python ήταν για την κωμωδία «ό,τι οι Beatles για τη μουσική», όπως αναφέρεται.

Αν ήταν οι Beatles της κωμωδίας, τότε είναι δίκαιο να πούμε ότι ο Τέρι Τζόουνς ήταν ο Τζον Λένον της…