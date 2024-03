Ουκρανία: Τρία θερμοηλεκτρικά εργοστάσια χτύπησαν οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιτέθηκε την Παρασκευή εναντίον τριών θερμοηλεκτρικών εργοστασίων της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας, της DTEK, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές.

«Ο εξοπλισμός υπέστη σοβαρές ζημιές. Αφού τελείωσε η επίθεση, οι μηχανικοί άρχισαν αμέσως να αποκαθιστούν τις ζημιές», επεσήμανε η DTEK σε ανάρτησή της στο Telegram.

Λίγο νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, η Ukrenergo, είχε ανακοινώσει ότι ενεργειακές υποδομές της χώρας έγιναν στόχος επιθέσεων της Ρωσίας με πυραύλους και drones, με αποτέλεσμα να πληγούν θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

Οι ευρείες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, οι πιο πρόσφατες από τις οποίες σημειώθηκαν σήμερα, έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, αναγκάζοντας το Κίεβο να αναστείλει τις εξαγωγές και να βασιστεί σε εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος.

«Στη διάρκεια της νύχτας οι Ρώσοι έπληξαν και πάλι ενεργειακές υποδομές σε μια μαζική και συντονισμένη επίθεση. Θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια στις κεντρικές και δυτικές επαρχίες υπέστησαν ζημιές», ανέφερε η Ukrenergo στο Telegram.

On the night of March 29, 2024, Russia launched yet another massive attack on the fuel and energy sector of Ukraine, using various types of missiles and drones – Ukrainian Air Force

Russia launched 99 units in total (can you wrap your mind around that?)

▪️ 60 Shahed-136/131… pic.twitter.com/o7pnjkuOJc

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 29, 2024