Ουκρανία: Ψάχνουν για νάρκες με κλαδιά και τούβλα

Οι Ουκρανοί αποδεικνύουν καθημερινά τη γενναιότητά τους επί του πεδίου, αποναρκοθετώντας τη γη τους, στις πρώτες γραμμές της μάχης ενάντια στις δυνάμεις του Κρεμλίνου, ακόμη και με κλαδιά, λάστιχα ή τούβλα.

Οι υποχωρήσεις των Ρώσων αφήνουν πίσω τους εκατονταδες εκρηκτικά, μερικά από τα οποία αποτελούν κρυμμένες παγίδες, τοποθετημένα σε σπίτια, παραλίες, ακόμη και σε σορούς νεκρών.

Υπό κανονικές συνθήκες οι στρατιώτες θα χρησιμοποιούσαν επαγγελματικό εξοπλισμό για να τις απενεργοποιήσουν, συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών μέσων και ανιχνευτών. Ελλείψει των αναγκαίων εργαλείων, ωστόσο, οι δυνάμεις της Ουκρανίας γίνονται δημιουργικές, σύμφωνα με την Telegraph.

Πράγματι, βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν στρατιώτες να χρησιμοποιούν αντικείμενα της καθημερινής ζωής, ενίοτε, για να απενεργοποιήσουν τις νάρκες.

Σε ένα από αυτά, ένας στρατιώτης διακρίνεται να πετάει ένα τούβλο στο έδαφος, το οποίο προσγειώνεται σε νάρκη, η οποία εκρήγνυται.

I would like to emphasises that "throw a brick on it" is not a recommended way to dispose of PFM-1 anti-personnel mines. pic.twitter.com/v3zvFGMN53

— Nick Waters (@N_Waters89) August 2, 2022