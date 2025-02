Ουκρανία: Επίθεση από 140 ρωσικά drones – δύο έπεσαν στη Μολδαβία

Επιθέσεις με 140 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσαν ζημιές σε λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ενώ η γειτονική Μολδαβία ανακοίνωσε ότι δύο drones εξερράγησαν στο έδαφός της και η Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, επεσήμανε ότι ο εναέριος χώρος της πιθανόν παραβιάστηκε.

Από τα 140 drones, η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε τα 85, ενώ τα 52 δεν έφθασαν στον στόχο τους, πιθανόν λόγω ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου.

Επίθεση με ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, όπως δήλωσαν υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και τοπικοί αξιωματούχοι.

A drone attack by “Geran-2” is underway on the southern ports of the Odesa region. The video shows the strike on Reni. pic.twitter.com/kM3inED5TK

Από την επίθεση τραυματίστηκε επίσης ένας άνθρωπος, στην περιοχή Ισμαήλ στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, που βρίσκεται στον Δούναβη ποταμό και συνορεύει με τη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης φαίνονται διασώστες να σβήνουν πυρκαγιά στο σημείο της επίθεσης, χωρίς να διευκρινίζεται πού ακριβώς σημειώθηκε αυτή. Οι αρχές συχνά αποφεύγουν να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας εν καιρώ πολέμου.

Η συγκεκριμένη νότια περιφέρεια είναι κεντρικός κόμβος για τις ουκρανικές εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα και οι λιμενικές της εγκαταστάσεις δέχονται συχνά επιθέσεις με πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022.

One person was killed and 12 others injured by shelling in Kherson & Donetsk regions over the past day. A morning strike on a residential building in Kherson wounded 2 more. Last night, 140 drones were launched against Ukraine, 85 of which were shot down by @KpsZSU forces. An… pic.twitter.com/W7ErND7AqV

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) February 13, 2025