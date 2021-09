Ουφ! Το Rolling Stone απηλλάγη από το «Like a rolling stone»

Ενα… αρχαίο τραγούδι τού και Νομπελίστα Λογοτεχνίας Μπομπ Ντίλαν –που από άποψη στίχων ακροβατεί μεταξύ συμπόνιας και κακεντρέχειας, ενώ από άποψη σύνθεσης και ενορχήστρωσης είναι απλή μπαλάντα– είχε κολλήσει χρόνια ολόκληρα στην πρώτη θέση της λίστας με τα «καλύτερα τραγούδια» (αγγλοσαξονικά, εννοείται) του αμερικανικού ποπ περιοδικού Rolling Stone.

Τώρα όμως ήρθε η ώρα της αποκαθηλώσεως: το «Like a rolling stone», άσμα του 1965, κατέπεσε στην τέταρτη θέση, και στην πρώτη αναρριχήθηκε το «Respect» της Αρίθα Φράνκλιν, ένα τραγούδι παλαιό και αυτό, ηχογραφημένο το 1967 (και το 1965 από τον Οτις Ρέντινγκ).

O αμερικανός βάρδος της φολκ-ποπ είχε γράψει κάποτε (το 1964) ότι οι καιροί αλλάζουν («The times they are a-changin’»), ωστόσο επιβεβαιώθηκε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην περίπτωση του Rolling Stone.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Rolling Stone ζητάει από 250 μουσικούς, κριτικούς τραγουδιών, δισκογραφικές εταιρείες, ντιτζέι και λοιπούς εμπλεκομένους στην ποπ βιομηχανία των ΗΠΑ να συντάξουν μία λίστα που περιέχει «τα 500 πιο όμορφα τραγούδια στην Ιστορία της Μουσικής». Στην πραγματικότητα, η λίστα, παρά τον βαρύγδουπο τίτλο της, αφορά προϊόντα της αμερικανικής και βρετανικής βιομηχανίας.

Στη νέα κατάταξη του περιοδικού, μετά το τραγούδι της Φράνκλιν βρίσκονται τα «Fight the power» (Public Enemy, 1989) και «A change is gonna come» (Sam Cooke, 1964). Τον Ντίλαν ακολουθούν οι Nirvana με το τραγούδι «Smells like teen spirit» (1991). Στη νέα πρώτη δεκάδα του ποπ περιοδικού περιλαμβάνονται και πάλι παλαιά τραγούδια, όπως το «Strawberry fields forever» των Beatles.

Στην προηγούμενη κατάταξη, η Φράνκλιν ήταν πέμπτη, πίσω από το τραγούδι του Ντίλαν και από εκείνα των Λένον («Imagine»), Μάρβιν Γκέι («What’s going on») και Rolling Stones («Satisfaction»). Συνεπώς, σε αυτή τη λίστα γίνεται περιοδική και συγκυριακή ανακύκλωση γνωστών «μύθων» της ποπ, με διάφορα τραγούδια τους τα οποία ασφαλώς και δεν είναι τα καλύτερά τους. (Ο Ντύλαν, λόγου χάρη, έχει κάμποσα διαμαντάκια στο άλμπουμ «Blonde in blonde» και οι Stones τουλάχιστον δύο αριστουργήματα στο «Sitcky Fingers».)

