Διεθνής κατακραυγή για τον αεροπειρατή Λουκασένκο

Θύελλα διαμαρτυριών από την ΕΕ, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ξεσήκωσε η σύλληψη ενός δημοσιογράφου, υποστηρικτή της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, σε πτήση της Ryanair, από την Αθήνα στο Βίλνιους, την οποία ανάγκασε να προσγειωθεί στο Μινσκ, ο λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 171 άτομα από 12 χώρες, ανάμεσά τους και 11 έλληνες πολίτες.

Ο Λουκασένκο έστειλε ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 για να αναγκάσει το Boeing 737 της Ryanair να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.

Ανδρες των δυνάμεων ασφαλείας συνέλαβαν τον ακτιβιστή δημοσιογράφο Ρόμαν Προτάσεβιτς, το όνομα του οποίου βρισκόταν σε κατάλογο καταζητουμένων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις πέρυσι έπειτα από εκλογές τις οποίες ο Λουκασένκο ισχυρίστηκε ότι κέρδισε με μεγάλη διαφορά.

Το αεροπλάνο, που πετούσε πάνω από τη Λευκορωσία σε μια πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους, είχε σχεδόν φθάσει στη Λιθουανία όταν άλλαξε κατεύθυνση και συνοδεία μαχητικού οδηγήθηκε στο Μινσκ εν μέσω πληροφοριών ότι στο αεροσκάφος υπήρχαν εκρηκτικά, τα οποία όμως, δεν βρέθηκαν.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους της Λευκορωσίας, πράκτορες της λευκορωσικής KGB επέβαιναν στο αεροπλάνο. Οταν το αεροπλάνο μπήκε στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, οι αξιωματικοί της KGB προκάλεσαν έναν διαπληκτισμό με το προσωπικό της Ryanair.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας αεροδρομίων της Λιθουανίας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ως πρώτη εξήγηση για την αναγκαστική προσγείωση αναφέρθηκε ότι υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ επιβατών και μελών του πληρώματος. Το αεροπλάνο είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο Βίλνιους στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Το τμήμα για τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος στη Λευκορωσία ανέφερε επίσης πως ο Προτάσεβιτς συνελήφθη αλλά στη συνέχεια διέγραψε τη δήλωση.

Ο Προτάσεβιτς είναι ένας από τους ιδρυτές της αντιπολιτευόμενης υπηρεσίας ειδήσεων NEXTA, που έχει γίνει μια από τις κύριες πηγές ειδήσεων για τις διαδηλώσεις στη Λευκορωσία. Είναι εχθρική προς τον Λουκασένκο και βοηθά στον συντονισμό διαδηλώσεων.

Η αντιπολιτευόμενη πολιτικός Σβετλάνα Τιχανόβσκαγια, η κύρια αντίπαλος του Λουκασένκο στις τελευταίες εκλογές, δήλωσε πως οι λευκορωσικές αρχές «έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών που επέβαιναν στο αεροσκάφος και του συνόλου της πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να τιμωρήσουν τον άνθρωπο που ήταν ένας από τους υπευθύνους του μεγαλύτερου ανεξάρτητου καναλιού της Λευκορωσίας στο Telegram».

Η κίνηση του λευκορώσου προέδρου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter:

«Η αναγκαστική προσγείωση ενός επιβατικού αεροπλάνου, προκειμένου να τεθεί υπό κράτηση ένας δημοσιογράφος είναι μία άνευ προηγουμένου σοκαριστική ενέργεια. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών. Το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη να κλιμακωθεί η πίεση στη Λευκορωσία. Αρκετά».

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 23, 2021