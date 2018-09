Οικογενειακώς όμηροι του Κοτζιά, λένε στην «Athens Review of Books»

To περιοδικό Athens Review of Books εξέδωσε καινούργια ανακοίνωση για τη δικαστική διαμάχη που έχει με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά. (Ενδεικτικώς βλ. εδώ και εδώ).

Σε αυτήν αναφέρει ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εκδότριας της Athens Review of Books, όπως και τα έσοδα από το Πρακτορείο Διανομής Τύπου «Αργος», δεσμεύτηκαν από τις 24 Ιουλίου 2017 εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά με χειριστή της εκτέλεσης τον δικηγόρο Ι.Κ. Μαντζουράνη. Επίσης δεσμεύτηκε ο τραπεζικός λογαριασμός του διευθυντή του περιοδικού Μανώλη Βασιλάκη. Εκτοτε εξακολουθούν να υφίστανται οι κατασχέσεις «εις χείρας τρίτων» (τραπεζών και πρακτορείου διανομής). Ακόμη και ο τραπεζικός λογαριασμός της κόρης της εκδότριας και του διευθυντή του περιοδικού Δήμητρας Βασιλάκη είναι δεσμευμένος καθώς φερόταν ως συνδικαιούχος ο πατέρας της.

Το περιοδικό εκτιμά ότι το γεγονός ότι ο κ. Κοτζιάς δεν εισέπραξε τα «λύτρα», όπως γράφει, ύψους 24.750 ευρώ φανερώνει τον εκβιαστικό χαρακτήρα αυτών των κατασχέσεων. Αποδεικνύει δηλαδή ότι ο μοναδικός του σκοπός είναι να κρατά όμηρο την Athens Review of Books. Και το περιοδικό παρατηρεί ότι οι δικαστές που εξέδωσαν τις υπέρ Κοτζιά «σκανδαλώδεις αποφάσεις» δίνουν λόγο οι ίδιοι για κακοδικία στις 9 Οκτωβρίου 2018 ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Σημειώνει δε ότι τόσο αυτοί όσο και ο Ν. Κοτζιάς γνωρίζουν πολύ καλά τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις.

Το περιοδικού The Athens Review of Books συνεχίζει: Το πρωί της Παρασκευής, διά του νομικού συμβούλου της Athens Review of Books Τάσου Αβραντίνη, η Δήμητρα Βασιλάκη καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας την αποδέσμευσή της από τον νομικοφανή βρόχο του εκβιασμού εις βάρος της Athens Review of Books, ενόψει –πλην άλλων‒ και της προφανούς καταχρηστικότητας των ενεργειών Κοτζιά εναντίον τόσο του περιοδικού όσο και όλων μας οικογενειακώς.

Και καταλήγει: Ασφαλώς πρόκειται για μια ακόμη δοκιμασία μας, όπως βέβαια και για δοκιμασία τού υπό τον κ.Βασίλειο Πέππα μηχανισμού των ελληνικών δικαστηρίων, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον αντίδικό μας.