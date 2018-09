Η «Athens Review of Books» καταγγέλλει επίθεση από «(παρα)κρατικούς» χάκερ

Επίθεση από χάκερ δέχτηκε o ιστότοπος της λογοτεχνικής επιθεώρησης «Athens Review of Books» η οποία μάλιστα καταγγέλλει ότι το γεγονός οφείλεται σε προσπάθεια φίμωσής της και το συνδέει εμμέσως πλην σαφώς με τη γνωστή αντιπαράθεσή της με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά.

Σε ανακοίνωσή της, η εκδότρια εταιρεία της ARB κάνει επί λέξει λόγο για «(παρα)κρατικά Τάγματα Ηλεκτρονικής Εφόδου» που κατέβασαν την ιστοσελίδα και αναφέρεται σε πολυετή και «βάρβαρη καταδίωξη οργανωμένη από τον Ν. Κοτζιά».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Δεν έχει προηγούμενο η πολυετής βάρβαρη καταδίωξη της Athens Review of Books οργανωμένη από τον πρώην συνεργάτη του καθεστώτος Χόνεκερ Ν. Κοτζιά. Τίποτε σ’ αυτή την υπόθεση δεν έχει προηγούμενο. Τώρα (παρα)κρατικά Τάγματα Ηλεκτρονικής Εφόδου κατέβασαν την ιστοσελίδα μας. Από την εταιρεία που τη φιλοξενεί μας ενημέρωσαν ότι “the malicious hacker destroyed the file system on the athensreviewofbooks server”.

» Ο,τι κι αν κάνουν δεν θα μπορέσουν να μας φιμώσουν, είτε με παράνομες δικαστικές αποφάσεις είτε με (παρα)κρατικούς χάκερ είτε με όλα τα άλλα μέσα που μετέρχονται, όσο ανήκουμε στην ΕΕ κι όσο υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

» Η επίθεση αυτή συνέβη αφού κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος της Athens Review of Books, το αφιερωμένο στη δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο των δραστών τής εις βάρος μας κακοδικίας (9 Οκτωβρίου, Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, 6 μ.μ.). Η δίκη αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που δικάζεται ηγεσία του Αρείου Πάγου. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης και του Δυτικού κόσμου που δικάζεται ηγεσία ανωτάτου δικαστηρίου».

H τρέχουσα έκδοση της ARB είναι όντως αφιερωμένη στη δίκη στο ΕΔΔΑ, στο οποίο έχει προσφύγει η επιθεώρηση κατά του Αρείου Πάγου που εξέδωσε μια κατά τα φαινόμενα παράλογη καταδικαστική απόφαση.

Η ιστορία είναι πολύ γνωστή στον χώρο του Τύπου: το «Athens Review of Books» είχε δημοσιεύσει μία επιστολή αναγνώστη που χαρακτήριζε τον υπουργό Εξωτερικών κ. Κοτζιά ως «γκαουλάιτερ του σταλινισμού», υποστηρίζοντας ότι θαύμαζε το καθεστώς Χόνεκερ στην Ανατολική Γερμανία. «Γκαουλάιτερ» είναι, εν προκειμένω, ο πολιτικός καθοδηγητής. Ο κ. Κοτζιάς έκανε αγωγή. Με την απόφαση 4034/2015 του Εφετείου Αθηνών, ο κ. Κοτζιάς δικαιώθηκε.

Η απόφαση όμως έλεγε ότι «ναι μεν απεδείχθη ότι ο ενάγων υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΚΚΕ» (!), όμως «ούτε και από τα κείμενά του που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι προκύπτει ο θαυμασμός του για το εν λόγω απολυταρχικό καθεστώς και η διαφήμισή του». Ασχέτως αν πρόκειται για παραλογισμό -ο κ. Κοτζιάς να αναφέρεται ως ιδρυτικό στέλεχος του ΚΚΕ που ιδρύθηκε τον Μεσοπόλεμο- ο υπουργός Εξωτερικών δικαιώθηκε και απαίτησε αποζημίωση 27.000 ευρώ, εξοντώνοντας οικονομικά τη λογοτεχνική επιθεώρηση.

Η υπόθεση ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων, με εξέχουσες προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Επιστημών να καταδικάζουν τη «σκέψη των δικαστών», με βάση την οποία δικαιώθηκε ο υπ. Εξωτερικών.

Και τώρα ήρθε η ώρα της εξέτασης της προσφυγής της «Athens Review of Books». Και περιέργως ο ιστότοπος της ARB δέχτηκε επίθεση από χάκερ όπως καταγγέλλεται. Στην τρέχουσα έκδοση, εκτός από το ιστορικό αυτής της περιπέτειας, υπάρχουν και κείμενα για τον κ. Κοτζιά, με χαρακτηριστικούς τίτλους «Μήπως Ροτβάιλερ του Σταλινισμού;» και «“Γκαουλάιτερ” στον “Ριζοσπάστη” όταν ο Κοτζιάς ήταν ιδεολογικός καθοδηγητής».