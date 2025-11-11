Οι τίγρεις πεινάνε και απειλούν τα χωριά της Σιβηρίας

Οι επιθέσεις φαινόταν να έρχονται από το πουθενά. Αρχικά, οι τίγρεις άρπαζαν σκύλους αγροτικής φύλαξης στις παρυφές χωριών στην ρωσική Απω Ανατολή, βγαίνοντας μαζικά από τα δάση τη νύχτα. Κάποιες άλλες έκαναν επιθέσεις σε άλογα και βοοειδή. Ακολούθησαν οι επιθέσεις εναντίον ανθρώπων.

Τον περασμένο Ιανουάριο, όπως γράφει ο βρετανικός Guardian, ένας ψαράς δέχτηκε επίθεση από μια μεγάλη τίγρη, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα ένας δασοφύλακας είχε χάσει τη ζωή του από τα δόντια ενός αιλουροειδούς. Δύο μήνες αργότερα, ένας άλλος άνδρας κατασπαράχθηκε από μια τίγρη. Ο φετινός ήταν ο πιο θανατηφόρος από επιθέσεις τίγρεων χειμώνας στη Σιβηρία εδώ και δεκαετίες.

Για πολλά χρόνια, η Τίγρη Αμούρ – γνωστή και ως Τίγρη της Σιβηρίας – σπάνια εμφανιζόταν στην Απω Ανατολή της Ρωσίας. Το μεγαλύτερο αιλουροειδές στον πλανήτη, που φημίζεται για τη δύναμη και την αντοχή του, είναι επίσης ένα από τα πιο απειλούμενα είδη στον κόσμο. Μερικές εκατοντάδες ζουν σε ένα απομακρυσμένο κομμάτι της σιβηρικής τάιγκα (βόρειου δάσους), απομεινάρια μιας περιοχής που κάποτε εκτεινόταν από την Κορέα ως τη βορειοανατολική Κίνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, από το 2020, οι τίγρεις της Σιβηρίας εγκαταλείπουν το δάσος με πρωτοφανή ρυθμό, προκαλώντας τρόμο στις κοινότητες της περιοχής. Η αφρικανική γρίπη των χοίρων, που θερίζει τα αγριογούρουνα με τα οποία τρέφονται τα αιλουροειδή –και προκαλεί οικολογική καταστροφή, οδηγώντας πολλά είδη άγριων χοίρων σε εξαφάνιση– κατευθύνει τις τίγρεις στις αγροτικές περιοχές προς εύρεση τροφής.

Ο ιός πιθανότατα πέρασε από τα σύνορα με την Κίνα, όπου εκατομμύρια χοίροι πέθαναν μετά από ένα ξέσπασμα της νόσου το 2018. Η απεριόριστη λαθροθηρία ελαφιών και η αυξημένη υλοτομία στις περιοχές όπου ζουν οι τίγρεις, έχουν συμβάλει σε μια «τέλεια καταιγίδα» που εκδιώκει τους θηρευτές από τα δάση τους προς αναζήτηση τροφής. Με την εξάπλωση της γρίπης των χοίρων, σε πολλές περιοχές έχει σημειωθεί αύξηση έως και 1.000% στα περιστατικά «συναντήσεων» τίγρεων με ανθρώπους.

Παράλληλα αυξάνονται και οι θανατώσεις και αιχμαλωτίσεις των αιλουροειδών. Μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025, 17 τίγρεις έχουν θανατωθεί και 27 έχουν τεθεί σε αιχμαλωσία– τρεις εκ των οποίων πέθαναν αργότερα, σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται ο Guardian. Πολλές από τις αιχμάλωτες τίγρεις βρέθηκαν αδυνατισμένες και αφυδατωμένες, ή υπέφεραν από τραύματα.

Το 2008, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε τις προσπάθειες συντήρησης της τίγρης Αμούρ, δεσμευόμενος να αυξήσει τον πληθυσμό της. Επισήμως υπάρχουν περίπου 750 σιβηριανές τίγρεις, αυξημένες σημαντικά σε σχέση με τις μόλις 40 που υπήρχαν τη δεκαετία του 1940 – αν και ελάχιστοι εμπιστεύονται την ακρίβεια των επίσημων κρατικών στατιστικών. Οικολόγοι εκτιμούν ότι τα μεγαλόσωμα αιλουροειδή κινδυνεύουν περισσότερο από όσο εκτιμούν οι ρωσικές αρχές.

Εκπρόσωποι του Κέντρου Τίγρεων Αμούρ ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις των ζώων σε ανθρώπους είναι πολύ σπάνιες, και επιχειρούν να καταρρίψουν τη θεωρία των απρόκλητων επιθέσεων. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής θέτουν το ζήτημα στο Διαδίκτυο, ενώ άλλοι έχουν δεσμευθεί να μποϊκοτάρουν τις τοπικές εκλογές μέχρι οι Αρχές να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προστασία από τις τίγρεις.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προστασία των δασών που φιλοξενούν τις τίγρεις, και προτείνουν τη μείωση της υλοτομίας και της εξόρυξης. Αλλά όσο η πρωτοβουλία προστασίας των αιλουροειδών παραμένει στα χαρτιά της κυβέρνησης του Πούτιν, οι πιθανότητες αντιμετώπισης των επιθέσεων σε ανθρώπους παραμένουν μηδαμινές.

