Οι πιέσεις για να δώσει η Ελλάδα S-300 στην Ουκρανία και η λογική

Η Ελλάδα και η Ισπανία δέχονται έντονη πίεση από τους συμμάχους τους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία, σημειώνει ρεπορτάζ των Financial Times, με φόντο το αίτημα του Κιέβου για μεγαλύτερη βοήθεια το οποίο αναμενόταν να υποβληθεί σήμερα Δευτέρα στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών και Αμυνας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπογράφουν τέσσερις δημοσιογράφοι της εφημερίδας, η Ουκρανία υπέβαλε αυτό τον μήνα επείγουσα έκκληση στους δυτικούς συμμάχους της για επτά επιπλέον συστήματα αεράμυνας, όπως τα αμερικανικής κατασκευής Patriot ή τα σοβιετικής προέλευσης S-300, καθώς η Ρωσία εντείνει την αεροπορική και πυραυλική εκστρατεία της εναντίον των πόλεων και των υποδομών ενέργειας της χώρας. Εν τω μεταξύ, οι αναχαιτιστές αεράμυνας είναι πιθανό να συμπεριληφθούν στο νέο πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σάββατο. Από την Ευρώπη μόνον η Γερμανία έχει δώσει Patriot στην Ουκρανία.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του ρεπορτάζ είναι η αναφορά σε όσα συνέβησαν στη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης εβδομάδας στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τους FT, λοιπόν, κάποιοι ηγέτες χωρών της ΕΕ προέτρεψαν προσωπικά κατά τη Σύνοδο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ, «να δωρίσουν ορισμένα από τα συστήματά τους στην Ουκρανία, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις».

«Οι δύο ηγέτες, των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν από κοινού περισσότερα από δώδεκα συστήματα Patriot συν άλλα όπως τα S-300, ενημερώθηκαν ότι η ανάγκη τους δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο αυτή της Ουκρανίας και ότι δεν αντιμετώπιζαν καμία επικείμενη απειλή», αναφέρει η εφημερίδα.

«Ολοι ξέρουμε ποιος τα έχει, όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται και όλοι ξέρουμε ποιος τα χρειάζεται πραγματικά», ανέφερε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολιντίμιρ Ζελένκσι έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Κυριακή: «Οι Patriot μπορούν να ονομάζονται συστήματα αεράμυνας μόνο αν λειτουργούν και σώζουν ζωές και όχι αν στέκονται ακίνητοι κάπου σε βάσεις αποθήκευσης»:

“Patriots” can only be called air defense systems if they work and save lives rather than standing immobile somewhere in storage bases.

Modern fighter jets are required where modernity is put to the test and it is determined whether children and grandchildren of today’s… pic.twitter.com/DEubpYEGVg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2024