Οι Ουκρανοί αναζητούν την αχίλλειο πτέρνα των ρωσικών γραμμών

Τα τελευταία 24ωρα οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε διάφορα σημεία κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, σε μια ένδειξη ότι το Κίεβο κλιμακώνει τη σύγκρουση ενόψει της πολυαναμενόμενης αντεπίθεσης. Ταυτόχρονες ουκρανικές επιθέσεις αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον πέντε κατευθύνσεις στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ.

Ρωσικές πηγές είπαν επίσης ότι εντόπισαν στο πεδίο της μάχης άρματα μάχης Leopard, τα οποία οι Ουκρανοί προμηθεύτηκαν από τη Δύση, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις που εκπαιδεύτηκαν από το ΝΑΤΟ μεταφέρθηκαν στο μέτωπο.

Ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στην Telegraph ότι ο στρατός της Ουκρανίας διεξάγει «επιχειρήσεις διαμόρφωσης», σε μια προσπάθεια να βρει τρωτά σημεία στις ρωσικές γραμμές. «Η ένταση των αντεπιθέσεων κατά μήκος ορισμένων τμημάτων της γραμμής του μετώπου από την πλευρά μας έχει αυξηθεί» δήλωσε ο Γιούρι Σακ, σύμβουλος του ουκρανού υπουργού Αμυνας.

Το Κίεβο σχεδιάζει εδώ και καιρό μια αντεπίθεση για την απελευθέρωση εδαφών από τη ρωσική κατοχή, υποστηριζόμενη από νέο εξοπλισμό που προμηθεύεται από τη Δύση. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία έχει εξαπολύσει μια σειρά δοκιμαστικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων επιδρομών και χτυπημάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ίδια τη Ρωσία, με σκοπό να δοκιμάσει τις άμυνες της Μόσχας.

Αλλες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, υποστηριζόμενες από όπλα όπως ο πύραυλος Κρουζ Storm Shadow που δόθηκε από τη Βρετανία, έχουν στοχεύσει ρωσικούς κόμβους εφοδιασμού, κέντρα διοίκησης και συγκεντρώσεις στρατευμάτων βαθιά πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουκρανία θα εξαπολύσει τις 12 νέες επιθετικές ταξιαρχίες της, εννέα από τις οποίες εκπαιδεύτηκαν από χώρες του ΝΑΤΟ, μόλις βρεθεί ένα σημαντικό κενό στην άμυνα της Ρωσίας κατά μήκος των γραμμών μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ουκρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν θα υπάρξει δημόσια ανακοίνωση για την έναρξη της επίθεσης.

Ο Ολέκσιι Ρέζνικοφ, υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας, έγραψε στο Twitter τους στίχους του τραγουδιού των Depeche Mode «Enjoy The Silence», μαζί με ένα βίντεο που δείχνει τα ουκρανικά στρατεύματα να κάνουν τη χαρακτηριστική χειρονομία για σιωπή, με το δάχτυλο στα χείλη.

