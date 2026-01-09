Η δόξα και ο πόνος του Τέρι Γιόραθ

Το βράδυ της Τετάρτης η Γκάμπι Λόγκαν παρουσίαζε το «Match of the Day», το πιο δημοφιλές ποδοσφαιρικό σόου στον Κόσμο. Είκοσι λεπτά μετά την έναρξη της «ζωντανής» εκπομπής του BBC One, ύστερα από τη μετάδοση ενός βίντεο, οι τηλεθεατές είδαν έκπληκτοι να κάθεται στη θέση της ένας άλλος παρουσιαστής. «Δυστυχώς, η Γκάμπι έπρεπε να φύγει βιαστικά για να αντιμετωπίσει μια επείγουσα και σοβαρή οικογενειακή κατάσταση. Ηρθα από το ραδιόφωνο (του BBC) για να συνεχίσω το σόου», εξήγησε ο Μαρκ Τσάπμαν.

Την επόμενη μέρα, 8 Ιανουαρίου, έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του θανάτου του πατέρα της, Τέρι Γιόραθ, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του ουαλικού ποδοσφαίρου, που «έφυγε» στα 75 έπειτα από σύντομη ασθένεια. Ο θρυλικός μεσοεπιθετικός της Λιντς έζησε μεγάλες δόξες και ακόμη μεγαλύτερες τραγωδίες.

Μεσουράνησε στα ‘70s. Το 1974 κατέκτησε τον τίτλο του αγγλικού πρωταθλήματος με τη μεγάλη Λιντς του Ντον Ρέβι, στην οποία εντάχθηκε -μαθητής ακόμη- σε ηλικία 15 ετών. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταμόρφωση μιας μικρής επαρχιακής ομάδας της Αγγλίας σε υπολογίσιμη δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ενα χρόνο μετά έγινε ο πρώτος Ουαλός που αγωνίστηκε σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γιόραθ δεν είχε τη «λάμψη» του Μπίλι Μπρέμνερ, ή του Τζόνι Τζάιλς, που υπήρξαν συμπαίκτες του, όμως κατάφερε να κερδίσει μια θέση σε ένα από τα πιο απαιτητικά ρόστερ εκείνης της εποχής -και στις καρδιές των οπαδών- χάρη στην ικανότητά του να καθοδηγεί και να εμπνέει τους συναγωνιστές του. Η προσωπικότητά του, ένα μίγμα ηρεμίας και αποφασιστικότητας, τον κατέστησε ιδανικό ηγέτη στα χρόνια που το ποδόσφαιρο απαιτούσε ψυχική δύναμη, μαχητικότητα και πειθαρχία. Στην εθνική ομάδα της Ουαλίας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε 42 από τις 59 συμμετοχές του.

Μετά τη Λιντς αγωνίστηκε στην Κόβεντρι και την Τότεναμ. Το 1981 έφυγε για λίγο από το Νησί για να αγωνιστεί στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς και επέστρεψε το 1982 ως παίκτης και βοηθός προπονητή της Μπράντφορντ. Εκεί, τον Μάιο του 1985 βίωσε μια από τις πιο τραγικές στιγμές στην Ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου: τη φονική πυρκαγιά στο «Βάλεϊ Παρέιντ», που κόστισε τη ζωή σε 56 ανθρώπους. Δεν ήταν απλός θεατής της τραγωδίας. Βοήθησε στην εκκένωση της εξέδρας σώζοντας δεκάδες φιλάθλους – ανάμεσά τους και την οικογένειά του. Οπως αφηγήθηκε στο BBC Radio Wales το 2017, κινδύνευσε να καεί ζωντανός. Σώθηκε την τελευταία στιγμή σπάζοντας ένα παράθυρο και πηδώντας έξω από το φλεγόμενο γήπεδο.

Επτά χρόνια μετά, το 1992, η Μοίρα του επιφύλασσε μια ακόμη μεγαλύτερη δοκιμασία. Ο 15χρονος γιος του, Ντάνιελ, πέθανε ξαφνικά από αδιάγνωστη υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Λίγες στιγμές πριν συμβεί το κακό, ο Γιόραθ έπαιζε μπάλα με το αγοράκι του στον κήπο του σπιτιού τους, χωρίς να γνωρίζει ότι μια έντονη σωματική δραστηριότητα θα μπορούσε να σκοτώσει τον μικρό. Οπως εκμυστηρεύθηκε στο BBC, για να διαχειριστεί την απώλεια κατέφυγε στο αλκοόλ. Περνούσε τη μέρα του στο δωμάτιο του παιδιού, μυρίζοντας τα ρούχα του, και κάθε βράδυ πήγαινε στον τάφο του. Η ειλικρίνεια με την οποία μοιράστηκε τον πόνο του, τον έκανε ακόμη πιο αγαπητό στην κοινωνία του ποδοσφαίρου.

Κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του και να συνεχίσει την καριέρα του, ως προπονητής πλέον. Το 1993 λίγο έλειψε να οδηγήσει την εθνική ομάδα της Ουαλίας στο Μουντιάλ (ΗΠΑ, 1994) για πρώτη φορά μετά το 1958. Στο τελευταίο, κρίσιμο ματς της προκριματικής φάσης ένα χαμένο πέναλτι του Πολ Μπόντιν, που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των Ρουμάνων, καταδίκασε την προσπάθεια σε αποτυχία και ο Γιόραθ έχασε τη δουλειά του, αν και εκείνη η ομάδα που είχε δημιουργήσει θεωρείται ακόμη και σήμερα μια από τις πιο ταλαντούχες και ανταγωνιστικές που παρουσίασε ποτέ η Ουαλία.

Πολύ κοντά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε φτάσει και το 1977, τότε ως αρχηγός. Αλλά η Ουαλία ηττήθηκε (2-0) από τη Σκωτία στο «Ανφιλντ», με τον Τζο Τζόρνταν να ανοίγει το σκορ με ένα πέναλτι που δεν έπρεπε να καταλογίσει ο ρέφερι του αγώνα. Ο Τζόρνταν, σημειώνει το BBC Sport, υπήρξε συμπαίκτης του Γιόραθ στη Λιντς και νονός της κόρης του, Γκάμπι.

Το 2017 ο Γιόραθ, που γεννήθηκε στο Κάρντιφ, τιμήθηκε για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο με μια θέση στο Welsh Sports Hall of Fame. Αγαπήθηκε πολύ, από όσους τον έζησαν ως παίκτη, ή ως προπονητή. Γιατί υπηρέτησε το άθλημα με πάθος, συνέπεια και ήθος. Αλλά και γιατί αντιμετώπισε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια τον πόνο που τον κέρασε η ζωή.

