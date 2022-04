Οι νεκροί ρώσοι κομάντος, σύμβολα της αποτυχίας του Πούτιν

Ενα ρεπορτάζ του BBC (Μαρκ Ούρμπαν) προέβαλε δεόντως η Repubblica (Ενρίκο Φραντσεσκίνι): αφορά τις «μεγάλες απώλειες των Ρώσων έξω από το Κίεβο», κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, στις πολίχνες όπου βρέθηκαν να επιχειρούν – μάλιστα οι σκοτωμένοι δεν είναι απλοί φαντάροι, αλλά «μέλη του 331ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών», δηλαδή επίλεκτοι στρατιώτες. Και οι Βρετανοί και οι Ιταλοί συμφώνησαν ότι «τουλάχιστον 40 με 100 άνδρες από αυτές τις ειδικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή τους», σκοτώθηκαν πέριξ του Κιέβου. «Ηταν αυτοί που υποτίθεται ότι θα ηγούντο της επίθεσης στον Ζελένσκι», εμπειροπόλεμοι όλοι τους, «βετεράνοι της Τσετσενίας παλαιότερα και του Ντονμπάς το 2014». Τώρα εδόθη από τη Μόσχα η εντολή αποχώρησης, ωστόσο ο θάνατος αυτών των επιλέκτων πολεμιστών «διογκώνει τη δυσαρέσκεια για το καθεστώς του Πούτιν» μέσα στη Ρωσία.

Ο τρόπος εξόντωσης των ρώσων κομάντος από τους Ουκρανούς μπορεί και να ήταν αποτέλεσμα των διδαχών της CIA. Το ρεπορτάζ του Ούρμπαν «αποκάλυψε ότι η εισβολή ήταν κακώς σχεδιασμένη και ακόμη χειρότερα εκτελεσμένη», με αποτέλεσμα «την υποχώρηση των δυνάμεων του Κρεμλίνου». Ή, όπως δηκτικά παρατήρησαν οι Βρετανοί, «το 331ο Σύνταγμα νόμιζε ότι το σκέπαζε η δόξα, ωστόσο έγινε το σύμβολο της ρωσικής αποσύνθεσης». Λέει πολλά, σημείωσαν, η ήττα των κομάντος όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου: «Ηταν γνωστό ότι οι στρατεύσιμοι που έστειλε ο Πούτιν στον πόλεμο αντιμετώπισαν δυσκολίες, όπως θανάτους, τραυματισμούς, λιποταξίες και εξεγέρσεις», όμως να που την έπαθαν και οι ειδικές δυνάμεις.

Το BBC συσχέτισε τις ανακοινώσεις των οικογενειών των σκοτωμένων στρατιωτών στα σόσιαλ μίντια με τις επίσημες αναφορές που έγιναν στις επικήδειες τελετές στη βάση της μονάδας των κομάντος. Και αυτό επειδή «η Μόσχα δεν αποκαλύπτει την έκταση των απωλειών της και εξακολουθεί να τείνει να τις ελαχιστοποιεί». Μαζί με τον συνταγματάρχη Σεργκέι Σουκάρεφ, που διοικούσε το 331 αλλά σκοτώθηκε σε μάχη στις 13 Μαρτίου, «πρέπει να έχουν σκοτωθεί μέσα στον Μάρτιο τουλάχιστον άλλοι 39 αξιωματικοί και οπλίτες του Συντάγματος». Ο πεσών συνταγματάρχης έλαβε μεταθανατίως το παράσημο του «Ηρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας», όπως και ειδικό έπαινο από το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

How the 331st Guards Parachute Regiment came to grief in Ukraine – your weekend long read on a Russian army airborne unit that had been told by generals it was ‘the best of the best’ and the home community that now mourns its losses https://t.co/i1n8JKl1Tm

— Mark Urban (@MarkUrban01) April 2, 2022