Οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν: Βομβάρδισαν τρία πυρηνικά εργοστάσια

Σε νέα φάση εισήλθε από τα ξημερώματα της Κυριακής η σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν αφού πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται άμεσα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν –στη Νατάνζ, στο Ισφαχάν και στο Φόρντοου– και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσει περισσότερες επιθέσεις, αν δεν συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός και ακόμα μεγαλύτερη ισχύ αν αποφασίσει αντίποινα κατά αμερικανικών θέσεων.

«Οι σημαντικές εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά και πλήρως», πρόσθεσε ο ίδιος, λέγοντας ότι «το μέλλον του Ιράν εφεξής είναι είτε ειρήνη είτε τραγωδία… «Αν η ειρήνη δεν έρθει γρήγορα, θα πλήξουμε κι άλλους στόχους με ακρίβεια, ταχύτητα και επιδεξιότητα».

Το αμερικανικό χτύπημα έρχεται πολύ πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο εβδομάδων που ο Τραμπ είχε θέσει και προμηνύει νέα κλιμάκωση του πολέμου.

Το Φόρντοου επλήγη με έξι βόμβες, ενώ 30 πύραυλοι Τόμαχοκ εκτοξεύθηκαν εναντίον άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 συμμετείχαν στα πλήγματα, δήλωσε στο Reuters. Τα εν λόγω αεροσκάφη φέρουν τεχνολογία stealth και μπορούν να φέρουν την βόμβα GBU-57 Massive Ordnance Penetrator που είναι σχεδιασμένη για να πλήττει υπόγειους στόχους, όπως η περιβόητη εγκατάσταση στο Φόρντοου του Ιράν.

Το διάγγελμα Τραμπ

Σε διάγγελμά του από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον αμερικανικό λαό -και τον κόσμο- για τα χτυπήματα σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φόρντοου.

Προειδοποίησε πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, «οι επόμενες επιθέσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες» και τόνισε ότι «πολλοί στόχοι παραμένουν».

«Απόψε χτυπήσαμε τον δυσκολότερο στόχο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι επόμενοι στόχοι θα πληγούν με ακρίβεια. Σημείωσε ότι εργάστηκε «ομαδικά» με τον Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας πως το Ιράν έχει μπροστά του δύο επιλογές: «είτε ειρήνη είτε τραγωδία».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον Τραμπ για την «τολμηρή απόφασή» του.

«Η ιστορία θα γράψει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε δράση για να αρνηθεί στο πιο επικίνδυνο καθεστώς του κόσμου (να αποκτήσει) τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Σας υποσχέθηκα πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα καταστρέφονταν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ο πρόεδρος Τραμπ ηγείται του ελεύθερου κόσμου με ισχύ. Είναι σπουδαίος φίλος του Ισραήλ, φίλος όσο κανείς άλλος», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

First comes strength, then comes peace.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

Διεθνής ανησυχία: Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση σε μια ήδη τεταμένη περιοχή» και προειδοποίησε για απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security.

There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of…

— António Guterres (@antonioguterres) June 22, 2025