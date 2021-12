Ο υπουργός Οικονομικών του Ερντογάν παραληρεί: Η Fed ανήκει σε πέντε οικογένειες Εβραίων

Δεν πέρασαν παρά μερικές ημέρες από τη συνέντευξη του όπου με λάγνο ύφος καλούσε τη δημοσιογράφο να δει τη…. «λάμψη στα μάτια του» για να καταλάβει πώς πάει η τουρκική οικονομία, και ο «γραφικός» νεοδιορισθείς υπουργός Οικονομικών του Ερντογάν, Νουρετίν Νεμπάτι, «ξαναχτύπησε», αυτή τη φορά με συνωμοσιολογικές θεωρίες για την «ιδιοκτησία» της Federal Reserve. Της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, που κατά τον τούρκο ΥΠΟΙΚ, «δεν ανήκει στους Αμερικανούς», αλλά σε πέντε οικογένειες εβραίων μεγιστάνων.

#Turkey's top economy czar Nurettin Nebati peddles anti-Semitic conspiracy of Jewish control of the Federal Reserve on @cnni Turkish affiliate, says @federalreserve is not a public entity but rather under the control of five families. #HateSpeech #Antisemitism pic.twitter.com/kAIkNjCQYs — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) December 30, 2021

Gecenin veciz sözü, ABD Merkez Bankası Fed’in 5 ailenin kontrolünde olduğunu söylemesi… — Uğur Gürses (@ugurses) December 29, 2021



Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN Turk, ο άρτι διορισθείς από τον Ταγίπ Ερντογάν (στις αρχές Δεκεμβρίου, μετά την παραίτηση του προκατόχου του) Νεμπάτι βγήκε να πει -σε μια προσπάθεια να εξηγησει «τα δεινά» της τουρκικής λίρας- ότι κουμάντο στη Fed κάνουν «πέντε οικογένειες», υιοθετώντας έτσι τις θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ να ανηκει παρασκηνιακά σε ιδιώτες και συγκεκριμένα σε «δημοφιλή» τέτοιου είδους θεωριών ονόματα, όπως οι Rothschild, Lehman Brothers, Lazard Brothers, Goldman Sachs, Warburgs, Kuhn & Loeb.

Turkish finance minister berated for saying U.S. Fed run by 5 families | Ahval https://t.co/6gSi9j9dCx 🔹 pic.twitter.com/qoHLbgWlnO — Ahval (@ahval_en) December 30, 2021

Οπως ήταν επόμενο, οι δηλώσεις Νεμπάτι προκάλεσαν σάλο διεθνώς, με τον Τίμοθι Ας, οικονομολόγο, υπεύθυνο στρατηγικής αναδυόμενων αγορών στην BlueBay Asset Management με έδρα το Λονδίνο, να μιλά για μεγάλη ντροπή για μία χώρα όπως η Τουρκία.

This is just crazy shit. How can the finance minister of a G20 country – Turkey a serious country – say such rubbish? This embarrasses Turkey. https://t.co/CoblfXYHnA — Timothy Ash (@tashecon) December 29, 2021

«Αυτό είναι τρελά πράγματα. Πώς είναι δυνατόν ο υπουργός Οικονομικών μιας χώρας της G20 -της Τουρκίας μίας σοβαρής χώρας- να λέει τέτοια σκουπίδια; Είναι ντροπιαστικό για την Τουρκία», σχολίασε σε ανάρτησή του στο Twitter, ενώ ανάλογου περιεχομένου και ύφους ήταν τα σχόλια και άλλων οικονομικών αναλυτών, ή απλών παρατηρητών για τις απίθανες δηλώσεις Νεμπάτι .

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanının bu kadar bilgisiz ve önyargılı olmasına inanamıyorum. Liyakat Hemen Şimdi. https://t.co/t4dQEskb2r — Ahmet Bey (@eskiborlulu) December 29, 2021

