Ο Τσαβούσογλου βλέπει «νέα σελίδα» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τον σεισμό

Σε μια ακόμη δήλωση που πόρρω απέχει από τη μόλις προ εβδομάδων ρητορική του κατά της Ελλάδας –πριν χτυπήσει την Τουρκία ο σεισμός-τέρας των 7,8 Ρίχτερ– ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μίλησε την Τρίτη για νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τον σεισμό και την επαναπροσέγγιση που επετεύχθη χάρη και στην πρόσφατη επίσκεψη Δένδια στην Αντιόχεια.

«Θέλουμε σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή μας. Τα βήματα που έχουμε κάνει για την εξομάλυνση των σχέσεών μας με τις χώρες της περιοχής, ιδίως με το Ισραήλ, είναι προφανή», ανέφερε σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του στην Αγκυρα με τον ισραηλινό ομόλογό του, Ελι Κοέν (ο οποίος, σημειώνεται, στα τέλη του προηγούμενου μήνα, είχε υποδεχθεί στην Ιερουσαλήμ τον Νίκο Δένδια, στην πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ και δεύτερη διεθνώς, μετά τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Αντονι Μπλίνκεν, στο Ισραήλ, από την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης Νετανιάχου).

Στο ίδιο πλαίσιο, ο τούρκος ΥΠΕΞ εξέφρασε την ελπίδα ότι «η αλληλεγγύη μας κατά τη διάρκεια αυτού του σεισμού θα είναι επίσης καθοριστική για το άνοιγμα μιας νέας σελίδας με την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, όπως όλες οι χώρες της περιοχής, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ειρήνη της περιοχής μας».

