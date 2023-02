Δένδιας – Τσαβούσογλου: Δεν χρειάζεται να περιμένουμε έναν σεισμό για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, πιθανό προάγγελο μιας νέας, ηρεμότερης περιόδου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Νίκος Δένδιας ξεκίνησε την Κυριακή την επίσκεψή του στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας συνοδευόμενος μάλιστα από τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε ακόμη έναν σεισμό για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, είχα γράψει σε επιστολή μου παλαιότερα, το λέω και τώρα ως υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας», είπε ο Τσαβούσογλου στις κοινές δηλώσεις του με τον Νίκο Δένδια από την Αντιόχεια.

«Ελπίζω ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες για να λύσουμε τις διαφορές μας μέσω διαλόγου», συνέχισε ο Τσαβούσογλου.

«Η σημερινή παρουσία του Νίκου Δένδια δείχνει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τους Τούρκους. Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν αμέσως μετά τον σεισμό με τις τουρκικές αρχές για να ευχηθούν περαστικά και να δηλώσει ότι είναι έτοιμη για να βοηθήσει. Αμέσως, έστειλαν σωστικά συνεργεία και πολλά αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συμβολή των μελών της ελληνικής αποστολής βοήθειας και στην επίσκεψη του Χρήστου Στυλιανίδη, ο οποίος συνόδευσε την αποστολή του πρώτου κύματος ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα που έγινε με πέντε αεροσκάφη. «Πριν από λίγο επισκεφτήκαμε και την αποστολή της ΕΜΑΚ. Επιχείρησαν για επτά ημέρες, 24 ώρες και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και τους ευχαριστήσαμε για τις προσπάθειες αυτές. Είδαμε και παρακολουθήσαμε ότι μετά τη διάσωση της κάθε ζωής, του κάθε ανθρώπου, δεν χάρηκαν μόνοι οι Ελληνες που βρίσκονται στις ομάδες έρευνας και διάσωσης, αλλά είδαμε ότι χάρηκαν όλοι οι Ελληνες».

Υπενθυμίζοντας τους σεισμούς το 1999 σε Τουρκία και Ελλάδα, είπε: «Πρώτα έτρεξε να μας βοηθήσει η Ελλάδα την Τουρκία και μετά εμείς πήγαμε στην Ελλάδα για να βοηθήσουμε τους γείτονες. Θυμάμαι ότι εκείνο το διάστημα το περιοδικό TIME είχε κάνει ένα πολύ καλό δημοσίευμα αναφορικά με το θέμα αυτό. Δεν ήμουν τότε πολιτικός, αλλά είχα στείλει μια επιστολή ως αναγνώστης προς το περιοδικό TIME και δημοσιεύθηκε. Είχα γράψει, είναι βέβαια πολύ σημαντικό να βοηθάνε ο ένας τον άλλο σε δύσκολες στιγμές και ημέρες, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε ακόμα ένα σεισμό για να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Εκείνη την εποχή είχα πει αυτό ως ένας απλός τούρκος πολίτης. Το επαναλαμβάνω τώρα ως υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας».

Τέλος, εξέφρασε τις προσωπικές του ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του «προς τον Νίκο Δένδια, τον φίλο μου, στην ελληνική κυβέρνηση και προς τον ελληνικό λαό για τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στις δύσκολες αυτές ημέρες».

Από την πλευρά ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Θα ήθελα να διαβιβάσω προς τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και προς την τουρκική κυβέρνηση, τα πιο θερμά συλλυπητήρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του ελληνικού λαού. Θα ηθελα επίσης να ευχαριστησω τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τα πολύ θερμά λόγια για τις προσπάθειες των ελλήνων διασωστών και τη θερμή αναφορά του στην παρουσία μας εδώ.

Eίμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν από τους ελληνες διασώστες και για τις πάρα πολλες ζωές που σώθηκαν από τους ευρωπαίους διασώστες, γιατί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυστριακούς και ολλανδούς διασώστες. 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων. Η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει την Τουρκία δεν σταματά εδώ.

Εχω εντολή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕΕ. Προσυπογράφω απόλυτως αυτό που είπε ο Μεβλούτ, δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας».

Ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών έφτασε στο αεροδρόμιο των Αδάνων λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Εκεί βρισκόταν για να τον υποδεχθεί ο Τσαβούσογλου, με τον οποίο ο κ. Δένδιας είχε έναν θερμό εναγκαλισμό και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση περίπου μισής ώρας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ μαζί μας», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, κατά την άφιξή τους σε συνοικία της Αντιόχειας, που έχει καταστραφεί από τους σεισμούς.

«Θα ήθελα να έρχομαι για χαρές, όχι για τέτοια ζητήματα, αλλά είμαστε εδώ τώρα», ήταν η πρώτη δήλωση του κ. Δένδια μόλις έφτασε στο κέντρο πολιτικής προστασίας.

