Ο Σπρίνγκστιν συγκρίνει την ICE με την Γκεστάπο

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν καταδίκασε τις «τακτικές τύπου Γκεστάπο», όπως τις χαρακτήρισε, της ICE – της αστυνομίας μετανάστευσης που έχει ιδρύσει η κυβέρνηση Τραμπ, λέγοντας ότι οι θεμελιώδεις αξίες των ΗΠΑ «δεν απειλούνταν ποτέ τόσο όσο απειλούνται στις μέρες μας».

Στη διάρκεια συναυλίας για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο Νιου Τζέρσεϊ, έγραψε ο βρετανικός Guardian, ο εμβληματικός σταρ της ροκ, γνωστός για τις πολιτικοκοινωνικές του ευαισθησίες, αφιέρωσε το τραγούδι του «Promised Land» (Γη της Επαγγελίας) του 1978 στη Ρενέ Γκουντ, την 37χρονη Αμερικανίδα που δολοφονήθηκε από αξιωματικό της ICE στη Μινεσότα.

Υπό τις δυνατές επευφημίες του κοινού, ο Σπρίνγκστιν έκανε μια από τις συνηθισμένες του εισαγωγές πριν την εκτέλεση του τραγουδιού, λέγοντας: «Αν πιστεύετε στη δημοκρατία, στην ελευθερία, αν πιστεύετε ότι η αλήθεια εξακολουθεί να έχει σημασία και πρέπει να συζητείται ανοιχτά και αξίζει να αγωνιστεί κανείς για αυτήν, αν πιστεύετε στη δύναμη του νόμου και ότι κανείς δεν είναι υπεράνω αυτού , αν είστε αντίθετοι στα βαριά οπλισμένα ομοσπονδιακά στρατεύματα που εισβάλλουν φορώντας μάσκες σε μια αμερικανική πόλη, χρησιμοποιώντας τακτικές της Γκεστάπο εναντίον των συμπολιτών μας, αν πιστεύετε ότι δεν σας αξίζει να δολοφονηθείτε απλά επειδή ασκείτε το δικαίωμά σας στη διαμαρτυρία –τότε στείλτε ένα μήνυμα σε αυτόν τον πρόεδρο».

Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Οπως είπε και ο δήμαρχος της συγκεκριμένης πόλης, η ICE πρέπει να φύγει από τη Μινεάπολη».

Ο καλλιτέχνης συνηθίζει να κάνει τέτοιες αυτοσχέδιες εισαγωγές στα τραγούδια του, ανοίγοντας διάλογο με το κοινό –είτε μεταφέροντας προσωπικές του ιστορίες, είτε για να ευαισθητοποιήσει το ακροατήριό του σε θέματα που θεωρεί ύψιστης κοινωνικής σημασίας.

Ο Σπρίνγκστιν, ο οποίος υποστηρίζει ενεργά όλους τους προεδρικούς υποψηφίους των Δημοκρατικών τα τελευταία 21 χρόνια και έχει καταδικάσει τις ενέργειες του Τραμπ στο παρελθόν, είπε ότι το τραγούδι του αναφέρεται «τόσο στο πόσο όμορφη, αλλά και ατελής χώρα είμαστε, όσο και στο τι χώρα μπορούμε να γίνουμε». Και πρόσθεσε: «Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε εσάς και στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών και πολίτη των ΗΠΑ».

Ο μουσικός με τα εκατομμύρια οπαδών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, του οποίου οι στίχοι είναι γνωστοί για την απεικόνιση των αγώνων και των θριάμβων των σκληρά εργαζομένων Αμερικανών που ανήκουν στην εργατική τάξη, συχνά επικρίνει τις αυταρχικές τάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συναυλία του τον περασμένο Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε: «Στη χώρα μου, αντλούν σαδιστική ευχαρίστηση από τον πόνο που προκαλούν στους νομότυπους αμερικανούς εργαζόμενους. Υπαναχωρούν στις διατάξεις της ιστορικής νομοθεσίας για τα πολιτικά δικαιώματα που οδήγησε σε μια πιο δίκαιη και πλουραλιστική κοινωνία. Εγκαταλείπουν τους σπουδαίους συμμάχους μας και τάσσονται με τους δικτάτορες, εναντίον όσων αγωνίζονται για την ελευθερία τους».

Με τη συνήθη τακτική του να επιχειρεί να προσβάλλει όσους επώνυμους διαφωνούν με τις πολιτικές του, ο Τραμπ είχε απαντήσει στην κριτική του εμβληματικού ρόκερ χαρακτηρίζοντάς τον ως «υπερεκτιμημένο», «όχι ιδιαίτερα ταλαντούχο» και «πιεστικό, εκνευριστικό ηλίθιο».

