Ο ρωσικός στρατός θρηνεί μια γενιά αξιωματικών

Οι ρωσικές δυνάμεις είναι πιθανό να είναι λιγότερο αποτελεσματικές στο πεδίο της μάχης στο άμεσο μέλλον λόγω έλλειψης… διοικητών μονάδων και σχηματισμών, ανάμεσα στις τάξεις των οποίων οι απώλειες του πολέμου είναι μεγάλες, εκτίμησε τη Δευτέρα το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Οι ταγματάρχες, συνταγματάρχες και οι ταξίαρχοι του ρωσικού στρατού, ιδιαίτερα, βρίσκονταν διαρκώς εκτεθειμένοι σε κίνδυνο επειδή φέρουν υψηλό επίπεδο ευθύνης για την απόδοση των μονάδων τους, τις οποίες και οδηγούν στις μάχες κατά των ουκρανικών στρατευμάτων. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και νεότεροι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να ηγηθούν τακτικών επιθέσεων, μιας και οι Ρώσοι δεν διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη που να εκπληρώνουν αυτόν τον ρόλο, ανέφερε η ίδια αξιολόγηση.

Παράλληλα, «η απώλεια ενός μεγάλου ποσοστού της νεότερης γενιάς επαγγελματιών αξιωματικών πιθανότατα θα επιδεινώσει τα συνεχιζόμενα προβλήματα στη διοίκηση και τον έλεγχο. Πιο άμεσα, τα τάγματα που ανασυγκροτούνται στην Ουκρανία από επιζώντες πολλών μονάδων είναι πιθανό να είναι λιγότερο αποτελεσματικά λόγω ελλείψεων σε κατώτερους αξιωματικούς», σημείωσε το υπουργείο Αμυνας.

Επικαλούμενες αναφορές για τοπικές ανταρσίες στρατιωτών μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Βρετανών προσέθεσαν ότι η έλλειψη «έμπειρων και αξιόπιστων διοικητών διμοιριών και λόχων είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του ηθικού και συνεχιζόμενη έλλειψη πειθαρχίας».

Αξίζει να αναφερθεί πως νωρίτερα τον Μάιο, δυτική στρατιωτική πηγή είχε αναφέρει ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο διοικητής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ, λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για το επιχειρησιακό σκέλος του πολέμου, επί ζητημάτων του είδους που συνήθως απασχολούν ένα συνταγματάρχη ή ταξίαρχο (δείτε περισσότερα εδώ).

Εξάλλου, την ώρα που ανώτεροι διοικητές του στρατού απολύονται για τις φαινομενικά κακές επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, δυτικοί αξιωματούχοι μιλούσαν για την ανάδυση μίας κουλτούρας συγκάλυψης στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, όπου αποδιοπομπαίοι τράγοι «φορτώνονταν» τα λήθη άλλων κ.ο.κ..

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZlY83BdoL1 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A9VVmuIBU4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 30, 2022

«Ρώσοι στρατιώτες έτοιμοι να σκοτώσουν τον διοικητή τους»

Από την πλευρά του, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι οι ρώσοι στρατιώτες ήταν «έτοιμοι να σκοτώσουν τους διοικητές τους» που τους ανάγκασαν να προχωρήσουν την επίθεση στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, η οποία είναι μέρος του Ντονμπάς, όπως έγραψαν την Τρίτη οι Times.

Σύμφωνα με μία τηλεφωνική συνομιλία που υπεκλάπη από την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, ρώσοι παραλίγο να πυροβολήσουν τον υποστράτηγο Βαλέρι Σαλότσουκ και τους φρουρούς του, συγκεκριμένα, όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να περιορίσουν μία ανταρσία και να αναγκάσουν τα στρατεύματα να συνεχίσουν να πολεμούν.

«Οι στρατιώτες αρνήθηκαν να υπακούσουν στη διαταγή και ήταν έτοιμοι να ανατινάξουν τους “υψηλούς καλεσμένους”», ανέφεραν οι ουκρανικές Αρχές τη Δευτέρα. Υποστήριξαν, επίσης, ότι ο διοικητής αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του στην εμπροσθοφυλακή.

Russian soldiers are ready to kill their generals. In the Donetsk region, Russian contractors nearly shot General Valery Solodchuk and his bodyguards, who had arrived to quell the mutiny and force the "refusniks" to continue fighting. https://t.co/AK8ElDBqdA https://t.co/R8s6lYsuzT pic.twitter.com/90OAHsekE2 — Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) May 30, 2022

Στο μεταξύ, η τελευταία αξιολόγηση του βρετανικού ΥΕΘΑ επί των παραπάνω ήλθε μαζί με μία πρόσκλησή του προς τις εταιρείες της χώρας να σκεφτούν ιδέες για να βοηθήσουν την Ουκρανία. Ως μέρος μιας εκστρατείας 25 εκατομμυρίων λιρών, το υπουργείο κάλεσε την αμυντική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου να αναπτύξει αυτόνομα ή τηλεκατευθυνόμενα οχήματα που θα συνδράμουν στην προστασία των ακτών της Ουκρανίας, εξοπλισμό για τη διατήρηση των γραμμών ανεφοδιασμού και εξοπλισμό νέας τεχνολογίας όπως είναι τα συστήματα παρεμβολών για συσκευές GPS και τα drones.

Ακόμη, το στρατιωτικό επιτελείο των Βρετανών εξετάζει προτάσεις για την υποστήριξη του ανεφοδιασμού της Ουκρανίας σε πυρομαχικά καθώς και για τη συντήρηση σοβιετικών πυροβόλων των 122 και 152 χιλιοστών εν μέσω ανησυχιών ότι τα αποθέματα του Κιέβου εξαντλούνται.

A £25 million fund is available to support innovative equipment for 🇺🇦's armed forces. The 🇬🇧 Defence industry are being challenged to use their expertise to help supply artillery, coastal defence and unmanned aerial systems. Read more 👇https://t.co/KO2tlmLdvj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 30, 2022

