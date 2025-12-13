Οι αγρότες λένε «όχι» στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στην Νίκαια Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αγρότες αποφάσισαν να μην προσέλθουν στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποφάσισαν να αποστείλουν εντός των επόμενων ωρών τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια υπουργεία, αναμένοντας πρώτα σαφείς απαντήσεις πριν από οποιαδήποτε συνάντηση.

Οι αγρότες προειδοποίησαν ότι, μέχρι να υπάρξει τοποθέτηση της κυβέρνησης επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, αντιθέτως αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και με κλείσιμο εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Τα βασικά αιτήματα τους αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας την Παρασκευή στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα για συνάντηση τους αγρότες, επαναλαμβάνοντας πως φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα για πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, πλην όμως η μεταρρύθμιση στο σύστημα πληρωμών είναι αδιαπραγμάτευτη.

«Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 17:00 θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

