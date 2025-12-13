Αγρια επεισόδια στην Ινδία λόγω… Μέσι

Τελικά ο Λιονέλ Μέσι, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή και πλέον αγωνίζεται στις ΗΠΑ με την φανέλα της Ιντερ Μαϊάμι, δεν προκαλεί μόνο συναισθήματα ευφορίας και ενθουσιασμού με τα κατορθώματά του στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Η παρουσία του (ή καλύτερα η απουσία του) μπορεί να προκαλέσει και άγρια επεισόδια. Ο αργεντίνος σταρ λοιπόν βρέθηκε σε μία εκδήλωση στην Καλκούτα της Ινδίας και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά.

Συγκεκριμένα, ξέσπασαν άγρια επεισόδια από χιλιάδες εξαγριωμένους οπαδούς που πλήρωσαν 12.000 ρουπίες (113 ευρώ) για να δουν τον Λιονέλ Μέσι ο οποίος όμως εμφανίστηκε στο γήπεδο μόνο για λίγα λεπτά.

Από τις εικόνες πάντως διακρίνεται ένα πλήθος ανθρώπων να βρίσκεται τριγύρω από τον Λιονέλ Μέσι σε ένα σκηνικό που από την αρχή δεν έμοιαζε τόσο ασφαλές και ήρεμο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Όταν λοιπόν ο Μέσι χαιρέτησε και «εξαφανίστηκε» από τη συνοδεία του (η οποία προφανώς ήθελε να γλιτώσει τα χειρότερα), οι οπαδοί άρχισαν να σπάνε καθίσματα, να πετάνε αντικείμενα και να διαλύουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων ο Μέσι ήταν προγραμματισμένο να παίξει και ποδόσφαιρο σε έναν σύντομο φιλικό αγώνα στο γήπεδο Salt Lake, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

«Μόνο ηγέτες και ηθοποιοί περιτριγύριζαν τον Μέσι… Γιατί μας κάλεσαν τότε… Πήραμε εισιτήριο 12.000 ρουπίες, αλλά δεν καταφέραμε καν να δούμε το πρόσωπό του», είπε οπαδός στο γήπεδο στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Άλλος εξαγριωμένος οπαδός είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India ότι οι άνθρωποι είχαν πληρώσει το ισοδύναμο ενός μηνιαίου μισθού για να δουν τον αργεντίνο σταρ. «Πλήρωσα 5.000 ρουπίες για το εισιτήριο και ήρθα με τον γιο μου για να δω τον Μέσι, όχι τους πολιτικούς. Η αστυνομία και το στρατιωτικό προσωπικό έβγαζαν selfie και η ευθύνη βαραίνει τη διοίκηση» είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, δήλωσε «βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη» ενώ ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας, ζήτησε συγγνώμη από τον Μέσι και τους «λάτρεις του αθλητισμού» για ό,τι συνέβη στο γήπεδο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο κύριος διοργανωτής της εκδήλωσης είχε συλληφθεί με τις αρχές τώρα να εξετάζουν πώς οι διοργανωτές θα μπορούσαν να επιστρέψουν τα χρήματα σε όσους αγόρασαν εισιτήρια.

