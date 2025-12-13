Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκε νομπελίστας ακτιβιστής και αρχηγός της αντιπολίτευσης

Η Λευκορωσία αποφυλάκισε το Σάββατο 123 κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένου και του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλες Μπιαλιάτσκι που έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, μετά από διήμερες συνομιλίες με έναν απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιθουανία.

Επίσης, αφέθηκαν ελεύθεροι η Μαρία Κολεσνίκοβα, ηγέτης μαζικών διαμαρτυριών κατά του Λουκασένκο το 2020 και εκ των αρχηγών της αντιπολίτευσης αλλά και ο Βίκταρ Μπαμπαρίκα, ο οποίος συνελήφθη επίσης το 2020 ενώ ετοιμαζόταν να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του προέδρου της χώρας στις εκλογές.

Η Κολεσνίκοβα βρίσκεται στη φυλακή εδώ και πέντε χρόνια ενώ το BBC σημειώνει ότι τον περισσότερο καιρό ήταν σε απομόνωση.

Όπως αναφέρει το Reuters, σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις τους στις εισαγωγές καλίου από τη Λευκορωσίας. Το κάλιο (ποτάσα) είναι βασικό συστατικό των λιπασμάτων και το πρώην σοβιετικό κράτος είναι κορυφαίος παγκόσμιος παραγωγός.

Η συγκεκριμένη απελευθέρωση κρατουμένων είναι μακράν η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο αυταρχικός πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο από τότε που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε συνομιλίες μαζί του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η συνεργασία με τον Λουκασένκο αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να απομακρυνθεί από την επιρροή του Πούτιν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό – μια προσπάθεια που η αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, μέχρι τώρα, έβλεπε με ακραίο σκεπτικισμό.

Οι υπόλοιπες δυτικές κυβερνήσεις έχουν ελαττώσει τις διπλωματικές σχέσεις με την Λευκορωσία λόγω της καταστολής των αντιπολιτευτικών φωνών στην χώρα αλλά και της ανοιχτής υποστήριξής του Λουκασένκο στον ρώσο πρόεδρο Πούτιν και στην εισβολή του στην Ουκρανία.

Πέντε Ουκρανοί μεταξύ των αποφυλακισθέντων

Πέντε ουκρανοί είναι μεταξύ των κρατουμένων που αποφυλακίστηκαν από τη Λευκορωσία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στην Ουάσινγκτον για τη βοήθεια που προσέφερε για την απελευθέρωσή τους.

«Χάρη στον ενεργό ρόλο των ΗΠΑ και τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών μας, περίπου 100 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ουκρανών, έχουν τώρα απελευθερωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας για μία νέα απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία πριν από την έλευση του νέου έτους.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποιούν τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων, μετά από τη ρωσική εισβολή που άρχισε το 2022.

