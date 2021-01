Ο Μπόρις Τζόνσον «νίκησε» Μέρκελ και Μακρόν: Πρώτα σε αυτόν τηλεφώνησε ο Μπάιντεν

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης εκτός αμερικανικής ηπείρου, στον οποίο επέλεξε να τηλεφωνήσει πρώτα από όλους τους υπόλοιπους, ο Τζο Μπάιντεν.

Ο βρετανός πρωθυπουργός είπε στον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η άφιξή του στον Λευκό Οίκο είναι «μία στιγμή ελπίδας σε σκοτεινούς καιρούς», σύμφωνα με την Telegraph.

Η «πρωτιά» του Τζόνσον χαροποίησε ιδιαίτερα τον βρετανό πρωθυπουργό -για τον οποίο δεν πάνε καλά τα πράγματα τελευταία, μέχρι και η Τερέζα Μέι του επιτέθηκε σφοδρά- καθώς πάντα έχει σημασία στον συμβολισμό της πολιτικής, σε ποιον τηλεφωνεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναμένεται έτσι, να ανεβάσει το πρεστίζ του Τζόνσον, τουλάχιστον πρόσκαιρα, αλλά και να βελτιώσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Βρετανίας, που είχαν δεχθεί πλήγμα τελευταία επί Τραμπ. Η επιλογή του Μπάιντεν άλλωστε, είναι ενδεικτική της σημασίας που δίνει ο νέος Λευκός Οίκος στη Βρετανία.

Οι μόνοι ξένοι ηγέτες στους οποίους είχε μιλήσει νωρίτερα ο Μπάιντεν, ήταν ο Τζάστιν Τριντό και ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρες Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ.

Το τηλεφώνημα διήρκεσε 35 λεπτά. Οι δύο ηγέτες «συζήτησαν μία σειρά από σημαντικά θέματα, στα οποία συμφώνησαν και η συνομιλία ήταν πολύ θερμή και φιλική», σύμφωνα με πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ.

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 23, 2021