Ο Μπάιντεν στο Δουβλίνο και στα χωριά των προγόνων του

Το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην Ιρλανδία άρχισε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, καθώς το Air Force One προσγειώθηκε υπό βροχήν στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, προερχόμενο από το Μπέλφαστ. Εκεί τον υποδέχθηκε με την… ομπρέλα του ο πρωθυπουργός του ΕΪΡΕ Λέο Βάραντκαρ.

Η παραμονή του αμερικανού προέδρου στην Ιρλανδία θα είναι τριήμερη. Εκτός από την πρωτεύουσα, όπου επικρατούν έκτακτα μέτρα ασφαλείας, θα επισκεφθεί και τις κομητείες Λούθ και Μάγιο, στις οποίες ζουν μακρινοί συγγενείς του. Πρόκειται για επίσκεψη που εκπληρώνει την υπόσχεσή του να δει από κοντά την Ιρλανδία κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Η επίσκεψή του έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στους ντόπιους, οι οποίοι συγκεντρώνονται στους δρόμους για να τον δουν, όπως δείχνουν οι εικόνες από τα σόσιαλ μίντια.

There’s great excitement as our @drivetimerte reporter @johncookeradio is in Carlingford, Co. Louth ahead of the imminent arrival of American President, Joe Biden. 🇺🇸 pic.twitter.com/PVCco3wAyh

— RTÉ Radio 1 (@RTERadio1) April 12, 2023