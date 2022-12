Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ευρεία πυραυλική επίθεση σε βάρος της Ουκρανίας εξαπέλυσε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Ρωσία, με εκρήξεις να σημειώνονται σε όλη τη χώρα κατά τις ουκρανικές Αρχές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν έπειτα από μια σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα. Ενας από τους τραυματίες από τις εκρήξεις είναι ένας ιάπωνας δημοσιογράφος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προσέθεσε.

Δημοσιογράφοι του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον δέκα ισχυρές εκρήξεις στην πόλη.

Ενα ξενοδοχείο νοτίως του κέντρου του Κιέβου επλήγη ενώ καταστράφηκε ένα συγκρότημα κατοικιών και σε μια άλλη συνοικία, προσέθεσαν οι Αρχές της πόλης.

This video published by Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the President's Office, shows the Alfavito hotel in central Kyiv, which was damaged by Russia's mass missile strike on Dec. 31. pic.twitter.com/VjjqrYXxn5

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα είχε απευθύνει προειδοποίηση για το ενδεχόμενο πυραυλικής επίθεσης νωρίτερα το Σάββατο, λέγοντας ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή.

«Η χώρα των τρομοκρατών πραγματοποίησε πολλά κύματα πυραυλικών επιθέσεων. Μας εύχονται Καλή Χρονιά, αλλά θα επιμείνουμε», έγραψε ο Κουλέμπα στον λογαριασμό του στο Telegram.

These photos posted by Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the President's Office, show Ukraine Palace, a concert hall in central Kyiv that was damaged by Russia's mass missile strike on Dec. 31.

Various winter holiday festivities, such as shows for children, often take place here pic.twitter.com/y3eF00We2z

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 31, 2022